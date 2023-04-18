İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Tufts Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 1990 yılından 2018 yılına kadar 184 ülkeden elde edilen verileri kullanarak tip-2 diyabetin sebebinin kötü beslenme olduğunu açıkladı. Tam tahıllı gıdaları az tüketenlerde ve çok fazla işlenmiş et, pirinç ve buğday gibi gıdaları yoğun olarak tüketenlerde bu hastalığın oluşma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.