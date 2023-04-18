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Sağlık
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İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

2023-04-18 17:21:26
İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Bilim insanları tip-2 diyabete sebep olan gıdalarla ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi.

#1
Foto - İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarının başında diyabet geliyor... Öyle ki bu hastalık yalnızca yetişkinleri değil çocukları da etkiliyor. ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, diyabete yol açan besinleri ortaya koydu.

#2
Foto - İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Sözcü'de yer alan haberde Nature Medicine isimli dergide yayımlanan araştırmanın detaylarına yer verildi. Söz konusu araştırma için 14 milyon tip-2 diyabet hastasının sağlık durumu ve verileri mercek altına alındı. Sonuç ise bu hastalığa kötü beslenme alışkanlığının yol açtığı ortaya çıktı.

#3
Foto - İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Tufts Üniversitesi’nde görevli bilim insanları 1990 yılından 2018 yılına kadar 184 ülkeden elde edilen verileri kullanarak tip-2 diyabetin sebebinin kötü beslenme olduğunu açıkladı. Tam tahıllı gıdaları az tüketenlerde ve çok fazla işlenmiş et, pirinç ve buğday gibi gıdaları yoğun olarak tüketenlerde bu hastalığın oluşma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.

#4
Foto - İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Çok fazla meyve suyu içmek ya da sebze, fındık ve çekirdek gibi gıdaları tüketmeyenlerin de sağlık durumlarının riskli olduğu aktarıldı. Araştırmada tip-2 diyabetin bireylere, ailelere ve sağlık sistemlerine büyük bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

#5
Foto - İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Araştırmada yer alan bilim insanı Dariush Mozaffarian, “Kötü karbonhidrat tüketmek dünya çapında tip-2 diyabetin artmasına sebebiyet veriyor” dedi.

#6
Foto - İşte o yiyecekler! Diyabetin suçluları ifşa edildi

Bilim insanları işlenmiş et, patates ve kırmızı et tüketiminin yüksek olduğu Orta ve doğu Avrupa’da ve Orta Asya’da tip-2 diyabet oranlarının çok daha yüksek olduğunu da belirtti.

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