İşte o gıdalar Cilt, saç ve tırnak sağlığınıza bire bir

Aslında tüm bu zararlı etkilerin oluşmaması mümkündür ve bu zorlu süreci cildimizin sağlığı açısında lehimize çevirmek de tabi ki mümkündür. Kişinin yağlı bir cildinin olması, nemlendirici kullanılmasına gerek olmadığı anlamına gelmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; her cilt tipi için en uygun ürünlerin kullanılmasıdır. Kuru ciltler için kremler, yağlı ciltler için ise yağ oranını dengeleyen nemlendiriciler önerilmektedir. Nemlendirici ürünler; su moleküllerini cildin en alt tabakalarına kadar taşıyarak, derinlemesine nemlendirmeyi sağlamaktadır. Doğru nemlendirici seçimi için dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır’’ dedi.