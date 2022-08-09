İşte o gıdalar Cilt, saç ve tırnak sağlığınıza bire bir

Cilt, saç ve tırnak sağlığınız için bu gıdaları tüketin Öncelikle sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak ve cilt, saç ve tırnak hastalıklarından korunmak için ramazan ayında yenilen gıdalara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Küçükçakır, ‘’Protein ağırlıklı gıdalar ve biyotinden zengin yumurta, beta karoten, selenyum, C ve E vitaminlerinden zengin beslenilmeli; bolca yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, zencefil kökü, sarımsak kırmızı lahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeler; fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar; yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi tahıllar; böğürtlen, yaban mersini, elma, kiraz, siyah erik, ahududu, kızılcık, çilek, avokado, portakal, kırmızı üzüm gibi meyveler tüketmeliyiz.