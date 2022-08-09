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Sağlık
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İşte o gıdalar Cilt, saç ve tırnak sağlığınıza bire bir

2022-08-09 11:43:47
İşte o gıdalar Cilt, saç ve tırnak sağlığınıza bire bir

Dr. Oğuz Küçükçakır, cilt, saç ve tırnak sağlında nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.

#1
Foto - Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Öncelikle el yıkamanın çok önemli olduğu bu dönemde ellerimizi saf sabunla ya da nemlendirici etkili, katkı maddesi içermeyen cilt yapınıza uygun dermatoloğunuzun önerdiği el, yüz ve vücut yıkama ürünleri tercih edilmelidir. Özellikle alerjik bünyeli kişilerde uygun olmayan ürünlerle çok sık el yıkamak ve sonrasında cildine uygun nemlendirici ürün kullanmamak, ciltte aşırı kuruluk, kızarıklık, pullanma ve en nihayetinde egzama, sedef, gibi cilt hastalıklarının oluşmasına veya alevlenmesine neden olacaktır.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Öncelikle el yıkamanın çok önemli olduğu bu dönemde ellerimizi saf sabunla ya da nemlendirici etkili, katkı maddesi içermeyen cilt yapınıza uygun dermatoloğunuzun önerdiği el, yüz ve vücut yıkama ürünleri tercih edilmelidir. Özellikle alerjik bünyeli kişilerde uygun olmayan ürünlerle çok sık el yıkamak ve sonrasında cildine uygun nemlendirici ürün kullanmamak, ciltte aşırı kuruluk, kızarıklık, pullanma ve en nihayetinde egzama, sedef, gibi cilt hastalıklarının oluşmasına veya alevlenmesine neden olacaktır.

#2
Foto - Aslında tüm bu zararlı etkilerin oluşmaması mümkündür ve bu zorlu süreci cildimizin sağlığı açısında lehimize çevirmek de tabi ki mümkündür. Kişinin yağlı bir cildinin olması, nemlendirici kullanılmasına gerek olmadığı anlamına gelmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; her cilt tipi için en uygun ürünlerin kullanılmasıdır. Kuru ciltler için kremler, yağlı ciltler için ise yağ oranını dengeleyen nemlendiriciler önerilmektedir. Nemlendirici ürünler; su moleküllerini cildin en alt tabakalarına kadar taşıyarak, derinlemesine nemlendirmeyi sağlamaktadır. Doğru nemlendirici seçimi için dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır’’ dedi.

Aslında tüm bu zararlı etkilerin oluşmaması mümkündür ve bu zorlu süreci cildimizin sağlığı açısında lehimize çevirmek de tabi ki mümkündür. Kişinin yağlı bir cildinin olması, nemlendirici kullanılmasına gerek olmadığı anlamına gelmemektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; her cilt tipi için en uygun ürünlerin kullanılmasıdır. Kuru ciltler için kremler, yağlı ciltler için ise yağ oranını dengeleyen nemlendiriciler önerilmektedir. Nemlendirici ürünler; su moleküllerini cildin en alt tabakalarına kadar taşıyarak, derinlemesine nemlendirmeyi sağlamaktadır. Doğru nemlendirici seçimi için dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır’’ dedi.

#3
Foto - Cilt, saç ve tırnak sağlığınız için bu gıdaları tüketin Öncelikle sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak ve cilt, saç ve tırnak hastalıklarından korunmak için ramazan ayında yenilen gıdalara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Küçükçakır, ‘’Protein ağırlıklı gıdalar ve biyotinden zengin yumurta, beta karoten, selenyum, C ve E vitaminlerinden zengin beslenilmeli; bolca yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, zencefil kökü, sarımsak kırmızı lahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeler; fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar; yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi tahıllar; böğürtlen, yaban mersini, elma, kiraz, siyah erik, ahududu, kızılcık, çilek, avokado, portakal, kırmızı üzüm gibi meyveler tüketmeliyiz.

Cilt, saç ve tırnak sağlığınız için bu gıdaları tüketin Öncelikle sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak ve cilt, saç ve tırnak hastalıklarından korunmak için ramazan ayında yenilen gıdalara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Küçükçakır, ‘’Protein ağırlıklı gıdalar ve biyotinden zengin yumurta, beta karoten, selenyum, C ve E vitaminlerinden zengin beslenilmeli; bolca yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, zencefil kökü, sarımsak kırmızı lahana, ıspanak, pazı, havuç, kırmızı biber, soğan, domates gibi sebzeler; fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar; yulaf ezmesi, kabuklu pirinç gibi tahıllar; böğürtlen, yaban mersini, elma, kiraz, siyah erik, ahududu, kızılcık, çilek, avokado, portakal, kırmızı üzüm gibi meyveler tüketmeliyiz.

#4
Foto - Omega-3 yağ asitlerinden EPA güneş ışınlarının neden olduğu cilt yaşlanmasını ve var olan yaşlanma izlerini azaltır. En zengin Omega-3 kaynakları ise uskumru, hamsi levrek ve somon balıklarıdır. (Glikolik asit, AHA gibi) şeker ve şekerli yiyecek ve içecekten uzak durulmalıdır. Tabi ki bu pandemi sürecinde bu ürünlerin tedariki sırasında hijyen kurallarına uymayı unutmamalıyız’’ diye konuştu.

Omega-3 yağ asitlerinden EPA güneş ışınlarının neden olduğu cilt yaşlanmasını ve var olan yaşlanma izlerini azaltır. En zengin Omega-3 kaynakları ise uskumru, hamsi levrek ve somon balıklarıdır. (Glikolik asit, AHA gibi) şeker ve şekerli yiyecek ve içecekten uzak durulmalıdır. Tabi ki bu pandemi sürecinde bu ürünlerin tedariki sırasında hijyen kurallarına uymayı unutmamalıyız’’ diye konuştu.

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