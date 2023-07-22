İşte müzelerde yaz düzenlemesi

Beylerbeyi Sarayı'nın rıhtımının açık olmasının ziyaretçilerin ilgisini çektiğine işaret eden Karahüseyin, "İstanbul'un bu eşsiz güzelliğini izleyerek 112 metrelik rıhtım boyunca hem yürüyüş yapabilecekler hem de orada dinlenebilecekler." ifadesini kullandı. Güller Karahüseyin, sezonda turistlerin İstanbul'u çok yoğun ziyaret etmesinden hem de İstanbul halkının böylesine tarihi mekanların güzelliklerinden istifade etmesi adına böyle bir uygulamayı başlattıklarını anlattı. Tarihte Beylerbeyi Sarayı'nın yazlık saray olarak inşa edildiğini aktaran Karahüseyin, şunları kaydetti: "Aynı zamanda devlet konuk evi olarak da kullanılmıştı döneminde. O dönemde rıhtım bölümünden sadece padişahlar ve gelen devlet konukları faydalanabiliyordu. Ama şimdi hem halkımız hem de yabancı misafirlerimiz bu rıhtımın güzelliğini, İstanbul'un güzelliğiyle birleştirerek gezebilecekler, görebilecekler. Beylerbeyi Sarayı zaten Anadolu yakasında zaten en çok ziyaret edilen mekanımız. Yazlık bir saray olması dolayısıyla da zaten yazın havası ve ortamı itibariyle bolca ziyaretçinin gelmesini sağlıyor. Hem gün batımı hem de güzel bir esinti ziyaretçilerimizi bekliyor."