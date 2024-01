İlk neden can yelekleri Bunun bir nedeni, birçok yolcu ve mürettebatın giydiği can yelekleridir. Gemi batmaya başladığında yolcuların hemen hepsinin üzerinde can yelekleri olduğu biliniyor. Bir fırtına muhtemelen cesetleri hızlı bir şekilde enkaz alanından uzaklaştırırken, okyanus akıntıları da aradan geçen yüzyılda onları daha da uzağa götürdü.