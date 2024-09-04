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Ekonomi
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İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

2024-09-04 16:32:51
İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Sadece özel şahıslar değil, ülkeler de yurtiçinde ve yurtdışında borçlanabilir. Almanya'nın da borcu arttı. Peki en çok hangi ülkeye borçlandı? İşte detaylar…

#1
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Almanya'nın ulusal borcu son yıllarda önemli ölçüde arttı. Almanya'nın çeşitli alacaklılara borcu var. Federal hükümet, federal eyaletler ve yerel yönetimler farklı miktarlarda borcun üzerinde oturuyor. Hiç kendinize Almanya'nın en çok hangi ülkelere borçlu olduğunu sordunuz mu? Peki Almanya ve diğer AB ülkeleri ne kadar borçlu?

#2
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Almanya en çok kime borçlu? Almanya'nın çeşitli alacaklılara ulusal borcu ve kamu borcu var. Vergi Mükellefleri Derneği'ne göre 2023 yılında borcun yaklaşık yüzde 70'i federal hükümete ait olacak. Federal eyaletler borcun yüzde 24'ünü oluştururken belediyelerin borcu nispeten daha düşük, yüzde 6'dır. Devlet, tüm görevlerini yerine getirmeye devam edebilmek için sözde alacaklılardan borç para alır. Bu alacaklılar Almanya'dan ya da yurtdışından olabilir. Alman Vergi Mükellefleri Birliği tarafından bildirildiği üzere, borcun yüzde 77'si Almanya ve Euro Bölgesi'ndeki alacaklılar tarafından tutuluyor. Üçüncü ülkelerdeki alacaklılar ise borcun yaklaşık yüzde 23'ünden sorumlu.

#3
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Hangi ülkeler var? Almanya'nın yurt içinde bankalara, sigorta şirketlerine, yatırım fonlarına ve özel yatırımcılara borcu var. Bununla birlikte, aşağıdaki ülkeler yabancı borç verenler listesinin başında yer alıyor:

#4
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Hollanda

#5
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Lüksemburg

#6
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Büyük Britanya

#7
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

ABD

#8
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Fransa

#9
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

İsviçre

#10
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

İrlanda

#11
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Japonya

#12
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

İtalya

#13
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Belçika

#14
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Almanya'nın ulusal borcu ne kadar yüksek? Almanya'nın ulusal borcu hızlı bir yükseliş eğiliminde. Deutsche Bundesbank tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, Almanya'nın ulusal borcu 2023 yılında 62 milyar Euro artarak 2,62 Trilyon Euro'ya ulaşacak. Federal hükümetin borcu 75 milyar Euro arttı. Federal eyaletlerin borçlarına ilişkin ise iyi haberler var. Zira, söz konusu borçlar daha da düştü.

#15
Foto - İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Borçlular olarak AB ülkeleri Ulusal borcun yanı sıra AB üye ülkelerinin borçları da etkili oluyor. Almanya'nın borcu yaklaşık 60 milyar Euro ya da GSYH'nin yüzde 1.5'i kadardır. Bu konuda başı çeken ülke ise GSYH'nin yüzde 161.9'u ile Yunanistan. Fransa ve İtalya da GSYH'nin yüzde 100'ünden fazla borçla yüksek düzeyde borç biriktirdiler.

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