İşte liste! Almanya'nın en çok borçlu olduğu ülkeler açıklandı

Almanya en çok kime borçlu? Almanya'nın çeşitli alacaklılara ulusal borcu ve kamu borcu var. Vergi Mükellefleri Derneği'ne göre 2023 yılında borcun yaklaşık yüzde 70'i federal hükümete ait olacak. Federal eyaletler borcun yüzde 24'ünü oluştururken belediyelerin borcu nispeten daha düşük, yüzde 6'dır. Devlet, tüm görevlerini yerine getirmeye devam edebilmek için sözde alacaklılardan borç para alır. Bu alacaklılar Almanya'dan ya da yurtdışından olabilir. Alman Vergi Mükellefleri Birliği tarafından bildirildiği üzere, borcun yüzde 77'si Almanya ve Euro Bölgesi'ndeki alacaklılar tarafından tutuluyor. Üçüncü ülkelerdeki alacaklılar ise borcun yaklaşık yüzde 23'ünden sorumlu.