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Spor
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İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

2023-09-11 16:45:07
İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosuna çok önemli yıldızlar kazandırdı. Birçok yıldız transfer imza atan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan ayrılıkların ardından 4 ismin daha üstünü çizdi. 4 oyuncu için bazı tehlikelerin de kapıda olduğu belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosuna çok önemli yıldızlar kazandırdı.

#3
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Birçok yıldız transfer imza atan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan ayrılıkların ardından 4 ismin daha üstünü çizdi.

#4
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

4 oyuncu için bazı tehlikelerin de kapıda olduğu belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#5
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

#6
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri katarken takımdan göndermek istediği isimleri de belirledi.

#7
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

4 İSMİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor.

#8
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Ancak dört futbolcunun da takımdan ayrılmak istememesi yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. En son tercih ise sözleşme feshi olacak.

#9
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

29 yaşındaki Luan Peres, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı. 23 yaşındaki genç futbolcu Burak Kapacak, bu sezon 1 maçta 10 dakika oynadı.

#10
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Nazım Sangare ise bu sezon hiçbir maçta süre alamadı.

#11
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

23 yaşındaki genç futbolcu Burak Kapacak, bu sezon 1 maçta 10 dakika oynadı.

#12
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydin ise çıktığı 2 karşılaşmada 67 dakika süre aldı.

#13
Foto - İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

6 NUMARADAKİ İSİM BELLİ Fenerbahçe, 6 numara transferinde İtalya Seri A ekibi Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic üzerine yoğunlaştı. 28 yaşındaki yıldız oyuncu için menajerler aracılığıyla görüşme yapan sarı-lacivertliler, Livakovic'i devreye soktu.

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