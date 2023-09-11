İşte İsmail Kartal'ın üstünü çizdiği 4 futbolcu! Şok karar: Herşey günler içerisinde belli olacak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı lacivertliler, kadrosuna çok önemli yıldızlar kazandırdı. Birçok yıldız transfer imza atan Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, yaşanan ayrılıkların ardından 4 ismin daha üstünü çizdi. 4 oyuncu için bazı tehlikelerin de kapıda olduğu belirtildi. İşte o isimler ve tüm detaylar...