İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

BAL ARISI DÜNYAYI BÖYLE GÖRÜYOR Bilim insanları, dünyayı farklı hayvanların görebileceği şekilde gösteren videolar oluşturmak için bir yöntem geliştirdi. Burada araştırmacılar, çiçeklerin bir bal arısına nasıl görüneceğini göstermek için ekipmanlarını kullandılar. Yapraklar insan gözüne göründüklerinden çok daha parlak, parlak ve net görünüyor Bu araştırmacı kendini sarı boyayla kaplamış gibi görünebilir ama bu aslında bir bal arısının gözünden görülen güneş kremi. Güneş kremi UV ışığını emecek şekilde tasarlandığından, spektrumun bu kısmını görebilen hayvanlara beyaz görünmez