2024-01-24 13:28:47 İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!
Hayvanların dünyayı nasıl gördüğünü hiç merak ettiniz mi? Bilim bu sorumuzun cevabını buldu...
Şok Market’ten aklınızı oynatacak indirim! Kataloğu gören kan ter içinde koşacak! Bu fiyatları kaçıran bin pişman olur
Bursa'da pes dedirten hırsızlık! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Çaldıkları şeyleri beğenmeyince bakın yüzsüzce ne yaptılar
Hayvanların dünyayı nasıl gördüğünü hiç merak ettiniz mi? Bilim bu sorumuzun cevabını buldu...
Bu inanılmaz yeni görseller hayvanların çevrelerini nasıl algıladıklarını gösteriyor. Bilim insanları, farklı canlıların gözünden bakmamızı sağlayan kameralar ve yazılımlar geliştirdiler. Bununla birlikte insan görüşünden gizlenen teknik renkli bir dünyayı ortaya çıkardılar. Bir tırtılın UV ışıltısından bir kuşun güneş kreminizi nasıl gördüğüne kadar, bu görüntüler dünyayı daha önce hiçbir insanın görmediği bir şekilde gösteriyor.
BAL ARISI DÜNYAYI BÖYLE GÖRÜYOR Bilim insanları, dünyayı farklı hayvanların görebileceği şekilde gösteren videolar oluşturmak için bir yöntem geliştirdi. Burada araştırmacılar, çiçeklerin bir bal arısına nasıl görüneceğini göstermek için ekipmanlarını kullandılar. Yapraklar insan gözüne göründüklerinden çok daha parlak, parlak ve net görünüyor Bu araştırmacı kendini sarı boyayla kaplamış gibi görünebilir ama bu aslında bir bal arısının gözünden görülen güneş kremi. Güneş kremi UV ışığını emecek şekilde tasarlandığından, spektrumun bu kısmını görebilen hayvanlara beyaz görünmez
KUŞLAR Kuşlar ultraviyole spektrumunu görebildikleri için gökyüzü aslında burada mor olarak gösterilen 'UV-mavi' görünür. Video ayrıca bir kuzey alaycı kuşunun kanatlarının UV'yi yansıtırken nasıl beyaz renkte parladığını da ortaya koyuyor
BÖCEKLER Burada araştırmacılar, kameralarının bu yaprağın damarları ve sadece 2 mm çapındaki iki yaprak ayaklı böcek yumurtası gibi küçük ayrıntıları nasıl yakalayabildiğini gösteriyor
Bal arısı (Sağ alttaki görsel insan gözü ile görünümü)
TIRTILLAR Araştırmacılar, bu teknolojinin araştırmacılara ve film yapımcılarına hayvanların kendi gözlerinden nasıl etkileşime girdiklerini ortaya koyma imkânı vereceğini umuyor. Bu siyah kırlangıçkuyruk tırtılının yırtıcı karşıtı gösterisi gibi gerçek zamanlı etkileşimleri göstererek hayvanların dünyada nasıl gezindiğini daha iyi anlayabiliriz
İnsanların gördüğü
Köpeklerin gördüğü
İnsanların gördüğü
Kedilerin gördüğü
İnsanların gördüğü
Japon balıkları gördükleri
İnsanların gördüğü
Yılanların gördüğü
İnsanların gördüğü
Tarantulaların gördüğü
İnsanların gördüğü
Papağanların gördüğü
İnsanların gördüğü
Bukelemunların gördüğü DAILYMAIL | HABER7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23