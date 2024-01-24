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Yaşam
21
İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

2024-01-24 13:28:47
İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Hayvanların dünyayı nasıl gördüğünü hiç merak ettiniz mi? Bilim bu sorumuzun cevabını buldu...

#1
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Bu inanılmaz yeni görseller hayvanların çevrelerini nasıl algıladıklarını gösteriyor. Bilim insanları, farklı canlıların gözünden bakmamızı sağlayan kameralar ve yazılımlar geliştirdiler. Bununla birlikte insan görüşünden gizlenen teknik renkli bir dünyayı ortaya çıkardılar. Bir tırtılın UV ışıltısından bir kuşun güneş kreminizi nasıl gördüğüne kadar, bu görüntüler dünyayı daha önce hiçbir insanın görmediği bir şekilde gösteriyor.

#2
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

BAL ARISI DÜNYAYI BÖYLE GÖRÜYOR Bilim insanları, dünyayı farklı hayvanların görebileceği şekilde gösteren videolar oluşturmak için bir yöntem geliştirdi. Burada araştırmacılar, çiçeklerin bir bal arısına nasıl görüneceğini göstermek için ekipmanlarını kullandılar. Yapraklar insan gözüne göründüklerinden çok daha parlak, parlak ve net görünüyor Bu araştırmacı kendini sarı boyayla kaplamış gibi görünebilir ama bu aslında bir bal arısının gözünden görülen güneş kremi. Güneş kremi UV ışığını emecek şekilde tasarlandığından, spektrumun bu kısmını görebilen hayvanlara beyaz görünmez

#3
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

KUŞLAR Kuşlar ultraviyole spektrumunu görebildikleri için gökyüzü aslında burada mor olarak gösterilen 'UV-mavi' görünür. Video ayrıca bir kuzey alaycı kuşunun kanatlarının UV'yi yansıtırken nasıl beyaz renkte parladığını da ortaya koyuyor

#4
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

BÖCEKLER Burada araştırmacılar, kameralarının bu yaprağın damarları ve sadece 2 mm çapındaki iki yaprak ayaklı böcek yumurtası gibi küçük ayrıntıları nasıl yakalayabildiğini gösteriyor

#5
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Bal arısı (Sağ alttaki görsel insan gözü ile görünümü)

#6
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

TIRTILLAR Araştırmacılar, bu teknolojinin araştırmacılara ve film yapımcılarına hayvanların kendi gözlerinden nasıl etkileşime girdiklerini ortaya koyma imkânı vereceğini umuyor. Bu siyah kırlangıçkuyruk tırtılının yırtıcı karşıtı gösterisi gibi gerçek zamanlı etkileşimleri göstererek hayvanların dünyada nasıl gezindiğini daha iyi anlayabiliriz

#7
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

İnsanların gördüğü

#8
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Köpeklerin gördüğü

#9
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

İnsanların gördüğü

#10
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Kedilerin gördüğü

#11
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

İnsanların gördüğü

#12
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Japon balıkları gördükleri

#13
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

İnsanların gördüğü

#14
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Yılanların gördüğü

#15
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

İnsanların gördüğü

#16
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Tarantulaların gördüğü

#17
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

İnsanların gördüğü

#18
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

Papağanların gördüğü

#19
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

İnsanların gördüğü

#20
Foto - İşte hayvanlar dünyayı böyle görüyor!

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