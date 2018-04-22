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İşte günün gazete manşetleri
Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? İşte 22 Nisan 2018 tarihli bazı gazete manşetleri..
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