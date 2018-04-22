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İşte günün gazete manşetleri

  • Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu? Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? İşte 22 Nisan 2018 tarihli bazı gazete manşetleri..

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