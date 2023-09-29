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İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

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Teknoloji-Bilişim
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İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

2023-09-29 15:22:59
İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

Yapılan bir araştırma 11 ila 17 yaş arası çocukların en çok vakit geçirdiği uygulamayı gözler önüne serdi.

#1
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

Common Sense Media'nın Michigan Üniversitesi C.S. Mott Çocuk Hastanesi ile birlikte yürüttüğü yeni araştırmaya göre, çocuklar en çok sosyal medya uygulamalarında zamanlarını harcıyor. Akıllı telefon çağında uyku ve okul bir kenara itiliyor. Common Sense Media'nın araştırmasına göre, araştırmaya katılanların en az P'si bir gün içinde 237 bildirim aldı ve bu sayı bir günde 5 bine kadar çıktı.

#2
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

Common Sense Media, çocuklar için medya okuryazarlığı ve güvenliğine odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu hafta, gençlerin akıllı telefonlarını nasıl kullandıklarını araştıran bir çalışma yayınladı.

#3
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

Insider'ın aktardığı bilgilere göre, Çalışmada 11-17 yaş arası 203 çocuğun akıllı telefonları kullanıldı.

#4
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

Bu araştırmada çocukların, cihazlarını nasıl ve ne kadar süreyle kullandıklarını takip edecek bir yazılım yükletmeyi kabul ettikleri belirtildi. (Araştırmacıların topladığı verilere göre, bazı durumlarda gençler bir günde 16 saatten fazla ekran süresi geçirdi).Önemli bir not: Apple, iPhone kullanıcılarına ilişkin bu tür verileri araştırmacılarla paylaşmadığı için çalışma yalnızca Android kullanıcılarından oluşuyor.

#5
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

İŞTE GENÇLERİN EN FAZLA ZAMAN GEÇİRDİĞİ UYGULAMALAR 13) PİNTEREST Ortalama Günlük Kullanım Süresi: Yüzde 0.4

#6
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

12) AMAZON Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.3

#7
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

11) GOOGLE HIZLI ARAMA KUTUSU Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.6

#8
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

10) FACEBOOK Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.1

#9
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

9) SPOTİFY Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.6

#10
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

8) NETFLİX Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 3 Dakika | Yüzde 0.8

#11
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

7) GOOGLE CHROME Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 4 Dakika | Yüzde 1.5

#12
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

6) ROBLOX Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 6 Dakika | Yüzde 2.6

#13
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

5) DİSCORD Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 7 Dakika | Yüzde 2,5

#14
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

4) SNAPCHAT Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 10 Dakika | Yüzde 3.6

#15
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

3) INSTAGRAM Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 16 Dakika | Yüzde 5,9

#16
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

2) YOUTUBE Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 40 Dakika | Yüzde 18.2

#17
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

1) TİKTOK Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Saat, 52 Dakika | Yüzde 38.4

#18
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

Araştırmada X'in kullanım verileri hesaplanmadı. Gençler sosyal medya kullanımı en fazla zamanı alıyor. Ankete katılan gençlerin yarısı sosyal medyada günde 153 dakikadan fazla zaman geçirdi.

#19
Foto - İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

TikTok bu demografik grup arasında en çok kullanılan platform oldu. YouTube ve oyun oynamak da popüler zaman vakit öldürücüler olarak belirlendi. Kaynak: Haber 7

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