İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar

Common Sense Media'nın Michigan Üniversitesi C.S. Mott Çocuk Hastanesi ile birlikte yürüttüğü yeni araştırmaya göre, çocuklar en çok sosyal medya uygulamalarında zamanlarını harcıyor. Akıllı telefon çağında uyku ve okul bir kenara itiliyor. Common Sense Media'nın araştırmasına göre, araştırmaya katılanların en az P'si bir gün içinde 237 bildirim aldı ve bu sayı bir günde 5 bine kadar çıktı.