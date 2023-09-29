2023-09-29 15:22:59 İşte gençlerin en çok kullandığı uygulamalar
Yapılan bir araştırma 11 ila 17 yaş arası çocukların en çok vakit geçirdiği uygulamayı gözler önüne serdi.
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Yapılan bir araştırma 11 ila 17 yaş arası çocukların en çok vakit geçirdiği uygulamayı gözler önüne serdi.
Common Sense Media'nın Michigan Üniversitesi C.S. Mott Çocuk Hastanesi ile birlikte yürüttüğü yeni araştırmaya göre, çocuklar en çok sosyal medya uygulamalarında zamanlarını harcıyor. Akıllı telefon çağında uyku ve okul bir kenara itiliyor. Common Sense Media'nın araştırmasına göre, araştırmaya katılanların en az P'si bir gün içinde 237 bildirim aldı ve bu sayı bir günde 5 bine kadar çıktı.
Common Sense Media, çocuklar için medya okuryazarlığı ve güvenliğine odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu hafta, gençlerin akıllı telefonlarını nasıl kullandıklarını araştıran bir çalışma yayınladı.
Insider'ın aktardığı bilgilere göre, Çalışmada 11-17 yaş arası 203 çocuğun akıllı telefonları kullanıldı.
Bu araştırmada çocukların, cihazlarını nasıl ve ne kadar süreyle kullandıklarını takip edecek bir yazılım yükletmeyi kabul ettikleri belirtildi. (Araştırmacıların topladığı verilere göre, bazı durumlarda gençler bir günde 16 saatten fazla ekran süresi geçirdi).Önemli bir not: Apple, iPhone kullanıcılarına ilişkin bu tür verileri araştırmacılarla paylaşmadığı için çalışma yalnızca Android kullanıcılarından oluşuyor.
İŞTE GENÇLERİN EN FAZLA ZAMAN GEÇİRDİĞİ UYGULAMALAR 13) PİNTEREST Ortalama Günlük Kullanım Süresi: Yüzde 0.4
12) AMAZON Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.3
11) GOOGLE HIZLI ARAMA KUTUSU Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.6
10) FACEBOOK Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.1
9) SPOTİFY Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Dakika | Yüzde 0.6
8) NETFLİX Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 3 Dakika | Yüzde 0.8
7) GOOGLE CHROME Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 4 Dakika | Yüzde 1.5
6) ROBLOX Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 6 Dakika | Yüzde 2.6
5) DİSCORD Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 7 Dakika | Yüzde 2,5
4) SNAPCHAT Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 10 Dakika | Yüzde 3.6
3) INSTAGRAM Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 16 Dakika | Yüzde 5,9
2) YOUTUBE Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 40 Dakika | Yüzde 18.2
1) TİKTOK Ortalama Günlük Kullanım Süresi: 1 Saat, 52 Dakika | Yüzde 38.4
Araştırmada X'in kullanım verileri hesaplanmadı. Gençler sosyal medya kullanımı en fazla zamanı alıyor. Ankete katılan gençlerin yarısı sosyal medyada günde 153 dakikadan fazla zaman geçirdi.
TikTok bu demografik grup arasında en çok kullanılan platform oldu. YouTube ve oyun oynamak da popüler zaman vakit öldürücüler olarak belirlendi. Kaynak: Haber 7
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