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Sağlık
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İşte genç yaşta saçları beyazlatan nedenler ve bunları önlemenin yolları

2020-11-20 07:43:44
İşte genç yaşta saçları beyazlatan nedenler ve bunları önlemenin yolları

Yaşlanmanın görünür belirtilerinden biri olarak kabul edilen saç beyazlaması bazen çok erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle saçları genç yaşta beyazlamaya başlayan tek kişinin siz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Saçların erkenden beyazlaması oldukça sık görülen bir problemdir ve ne kadar rahatsız edici olsa da altta yatan başka bir sorunun işareti olabilir! Genç yaşta saçlarınızı beyazlatan nedenleri ve bu durumu önlemek için yapmanız gerekenleri öğrenmeye ne dersiniz?

#1
Foto - Uzmanlara göre, genç yaşta saçların beyazlamasına yol açan en büyük neden, B12 vitamini eksikliğidir. Bu eksiklik ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir.

Uzmanlara göre, genç yaşta saçların beyazlamasına yol açan en büyük neden, B12 vitamini eksikliğidir. Bu eksiklik ayrıca saçların incelmesine ve dökülmesine de neden olabilir.

#2
Foto - Bundan korunmak için beslenmenize yumurta, dana eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil edin. Gereken durumlarda bir uzmana danışarak B12'yi takviyesi de kullanabilirsiniz.

Bundan korunmak için beslenmenize yumurta, dana eti, ton balığı ve somon gibi yiyecekleri dahil edin. Gereken durumlarda bir uzmana danışarak B12'yi takviyesi de kullanabilirsiniz.

#3
Foto - Yapılan araştırmalar, tiroit sorunlarının saçları kökten uca etkilediğini ortaya koydu.

Yapılan araştırmalar, tiroit sorunlarının saçları kökten uca etkilediğini ortaya koydu.

#4
Foto - Saçlarınızda beyazlama, kırılma ya da yağlanma problemi yaşıyorsanız bunun nedeni tiroidinizin yeterince iyi çalışmaması olabilir.

Saçlarınızda beyazlama, kırılma ya da yağlanma problemi yaşıyorsanız bunun nedeni tiroidinizin yeterince iyi çalışmaması olabilir.

#5
Foto - Sağlıklı beslenmemek de saçlarınızın erkenden beyazlamasına yol açabilir.

Sağlıklı beslenmemek de saçlarınızın erkenden beyazlamasına yol açabilir.

#6
Foto - Bu konuda yapılan çeşitli çalışmalar ferritin, kalsiyum, D vitamini, bakır, çinko ve demir eksikliğinin bu soruna yol açabileceğini doğruluyor.

Bu konuda yapılan çeşitli çalışmalar ferritin, kalsiyum, D vitamini, bakır, çinko ve demir eksikliğinin bu soruna yol açabileceğini doğruluyor.

#7
Foto - Stresli ve endişeli olmak, saçınızın yenilenmesinden sorumlu olan kök hücreleri etkileyerek saçlarınızda vaktinden önce beyazlamaya yol açar.

Stresli ve endişeli olmak, saçınızın yenilenmesinden sorumlu olan kök hücreleri etkileyerek saçlarınızda vaktinden önce beyazlamaya yol açar.

#8
Foto - Evet, beyaz saçlarınız ebeveynlerinizden ya da büyükanne ve büyükbabanızdan size miras kalmış olabilir.

Evet, beyaz saçlarınız ebeveynlerinizden ya da büyükanne ve büyükbabanızdan size miras kalmış olabilir.

#9
Foto - Dermatologlara göre, genetik kodlarımız saçlarımızın ne zaman beyazlacağımı belirlemede büyük role sahip. Yani eğer ailenizden birisinin erken yaşta saçları beyazladıysa aynı şeyi sizin yaşama olasılığınız da artıyor.

Dermatologlara göre, genetik kodlarımız saçlarımızın ne zaman beyazlacağımı belirlemede büyük role sahip. Yani eğer ailenizden birisinin erken yaşta saçları beyazladıysa aynı şeyi sizin yaşama olasılığınız da artıyor.

#10
Foto - Şampuanlardan saç boyalarına kadar çoğu saç ürünü saç beyazlamasına neden olabilir. Bu ürünlerin içinde bulunan zararlı kimyasallar, melanin seviyesini düşürür ve bu da saçlarınızın doğal rengini kaybetmesine yol açar.

Şampuanlardan saç boyalarına kadar çoğu saç ürünü saç beyazlamasına neden olabilir. Bu ürünlerin içinde bulunan zararlı kimyasallar, melanin seviyesini düşürür ve bu da saçlarınızın doğal rengini kaybetmesine yol açar.

#11
Foto - - Saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden koruyun. Mümkünse dışarı çıktığınızda şapka ya da buna benzer parçalar kullanın.

- Saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden koruyun. Mümkünse dışarı çıktığınızda şapka ya da buna benzer parçalar kullanın.

#12
Foto - - Saç maşası ve saç kurutma makinelerinden mümkün olduğunca uzak durun. Saçlarınızı geniş bir saç fırçası kullanarak tarayın.

- Saç maşası ve saç kurutma makinelerinden mümkün olduğunca uzak durun. Saçlarınızı geniş bir saç fırçası kullanarak tarayın.

#13
Foto - - Saçlarınıza düzenli olarak Hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.

- Saçlarınıza düzenli olarak Hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.

#14
Foto - - Günlük beslenmenize lahana, badem, havuç suyu ve brokoli ekleyin.

- Günlük beslenmenize lahana, badem, havuç suyu ve brokoli ekleyin.

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