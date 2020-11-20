İşte genç yaşta saçları beyazlatan nedenler ve bunları önlemenin yolları

Yaşlanmanın görünür belirtilerinden biri olarak kabul edilen saç beyazlaması bazen çok erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle saçları genç yaşta beyazlamaya başlayan tek kişinin siz olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Saçların erkenden beyazlaması oldukça sık görülen bir problemdir ve ne kadar rahatsız edici olsa da altta yatan başka bir sorunun işareti olabilir! Genç yaşta saçlarınızı beyazlatan nedenleri ve bu durumu önlemek için yapmanız gerekenleri öğrenmeye ne dersiniz?