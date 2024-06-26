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Spor
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İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

2024-06-26 15:57:49
İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Harekete geçen Galatasaray ilk adımı attı. İddialı bir kadro kurarak 25. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak için düğmeye bastı. Öncelik mevkilerinden biri olan sağ bek için arayışlarını sürdüren Cimbom, istediği oyuncuda karar kıldı. İşte o isim ve yıldız oyuncunun kazanacağı rakam...

#1
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyorken belli ki bazı kişiler Oğuz Aydın'ı transfer konusunda uyardı.

#2
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

İddialı bir kadro kurarak 25. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak için düğmeye bastı.

#3
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Öncelik mevkilerinden biri olan sağ bek için arayışlarını sürdüren Cimbom, istediği oyuncuda karar kıldı. İşte o isim ve yıldız oyuncunun kazanacağı rakam...

#4
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Alanyaspor'u henüz ikna edemeyen Galatasaray, Oğuz Aydın transferinde beklemeye geçti.

#5
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

6 milyon Euro isteyen turuncu-yeşilli ekibe 4 milyon Euro+2 oyuncu önerisi sunan sarı-kırmızılılar, kısa vadede artışa gitmek istemiyor.

#6
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

23 yaşındaki kanat oyuncusuyla el sıkışan Aslan, Alanyaspor'un önümüzdeki günlerde bonserviste indirim yapmasını bekliyor.

#7
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında ilk sırada yer alan Aaron Wan-Bissaka'da sıcak saatler yaşanıyor.

#8
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

İngiliz basını, bir süredir görüşme halinde olan Galatasaray ile Manchester United'ın önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturacağını yazdı.

#9
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

'CaughtOffside'da yer alan habere göre, sarı kırmızılı ekip 26 yaşındaki yıldız oyuncu için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis ödemeyi gözden çıkarttı.

#10
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Kırmızı Şeytanlar ise 13-15 milyon euro civarına Wan-Bissaka'yı bırakmaya hazır.

#11
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Haberin detaylarında Galatasaray'ın, Bissaka'ya 3+1 yıllık sözleşme önerdiği bilgisi de yer aldı. Tecrübeli oyuncunun Manchester United'da Dalot'un arkasında ikinci tercih olacağı hatırlatılırken; Galatasaray'ın iyi bir seçenek olduğu vurgulandı.

#12
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Yeni bir yapılanmaya gidecek ManU'nun, ayrılığa onay vermeye sıcak olduğunu vurgulayan 'CaughtOffside', yıldız oyuncu için 'Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi Türkiye'deki diğer büyük isimlerin arasına katılabilir' yorumunu yaptı.

#13
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Fotomaç’a göre; Bissaka ile temaslarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyu dolgun bir maaşla ikna etmiş durumda. 26 yaşındaki İngiliz sağ bek, yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklife olumlu yanıt verdi.

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