İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki! O mevki için kritik uyarı! Maaşı belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Harekete geçen Galatasaray ilk adımı attı. İddialı bir kadro kurarak 25. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelere gerekli takviyeleri yapmak için düğmeye bastı. Öncelik mevkilerinden biri olan sağ bek için arayışlarını sürdüren Cimbom, istediği oyuncuda karar kıldı. İşte o isim ve yıldız oyuncunun kazanacağı rakam...