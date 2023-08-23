2023-08-23 17:55:24 İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye ediyor. Son olarak Hakim Ziyech transferini açıklayarak büyük yankı uyandıran Cimbom, orta saha transferi için bombayı patlattı. Uzun süredir merak edilen transfer için Galatasaray, girişimlere başladı. Transferdeki Hakan Çalhanoğlu detayı ise dikkat çekti.