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Spor
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İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

2023-08-23 17:55:24
İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye ediyor. Son olarak Hakim Ziyech transferini açıklayarak büyük yankı uyandıran Cimbom, orta saha transferi için bombayı patlattı. Uzun süredir merak edilen transfer için Galatasaray, girişimlere başladı. Transferdeki Hakan Çalhanoğlu detayı ise dikkat çekti.

#1
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

#2
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye ediyor.

#3
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Son olarak Hakim Ziyech transferini açıklayarak büyük yankı uyandıran Cimbom, orta saha transferi için bombayı patlattı.

#4
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Transferdeki Hakan Çalhanoğlu detayı ise dikkat çekti. İşte o yıldız isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

#6
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Sarı-kırmızılı takım, bu mücadele öncesi yeni transferi Tete'nin lisansını çıkardı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

#7
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Norveç'te Molde'ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, gruplarda başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor.

#8
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Tüm gelişmeler devam ederken orta saha hattı için listede bulunan yıldız oyuncuları gündemine alan Aslan, ciddi hamleler yapmaya başladı.

#9
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Galatasaray'ın PSG'de forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Marco Verratti ile ilgilendiği öne sürüldü.

#10
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

L'Equipe'te yer alan haber göre, Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Al Ahli, 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durdurdu.

#11
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Suudi Arabistan ekibinin alternatif isimlere yöneldiği ve bu nedenle başarılı futbolcu için yaptığı görüşmelere son verdiği belirtildi.

#12
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Al Ahli'nin diğer adaylarının ise Rodrigo De Paul, Hakan Çalhanoğlu ve ismi açıklanmayan bir oyuncu olduğu öne sürüldü.

#13
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Verratti için son dönemde başka bir ekibin öne çıktığı ve bu takımın Galatasaray olduğu iddia edildi.

#14
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Sarı-kırmızılı takımın, İtalyan orta saha oyuncusunun transferinin ekonomik zorluğunun farkında olduğu ancak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

#15
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp olarak Atletico Madrid de gösterildi.

#16
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Oyuncu için Galatasaray'ın tüm şartları zorlayacağı iddia edilirken,

#17
Foto - İşte Galatasaray'ın yeni 8 numarası! Tüm şartlar zorlanacak! Bomba her an patlayabilir...

Yıldız ismin kararını bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

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