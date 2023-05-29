İşte Erdoğan’ı tebrik eden dünya liderleri! Trump’tan dikkat çeken detay

Erdoğüan'ı tebrik eden diğer dünya liderleri de şöyle... Malta Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla kutladı. Borg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'na yürekten tebrikler. Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir zafer. Türk hükümetine, halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmede başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Umman Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Umman Sultanı bin Tarık, seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgraf gönderdi. Erdoğan'ı tebrik eden ve başarılar dileyen Bin Tarık, "dost Türk halkına daha da ilerleme ve refah dilediğini" ifade ederek iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu. Bahreyn Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed bin İsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletti. Erdoğan'a, gelecek dönem için başarı temennisinde bulunan Kral Hamed bin İsa, Bahreyn'in, iki ülke arasında ortak işbirliği çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini dile getirdi. Suudi Arabistan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Kral Selman, Erdoğan'a hitaben mesajında, "Yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz dolayısıyla en içten tebriklerimi ve başarı dileklerimi iletiyorum. Kardeş Türkiye halkına daha fazla ilerleme ve refah diliyorum." ifadesini kullandı. Kral Selman ayrıca her alanda güçlendirilmeye ve geliştirilmeye çalışılan iki kardeş ülke ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinden övgüyle söz etti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da gönderdiği mesajla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Bin Selman mesajında, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi dolayısıyla en içten tebriklerini ileterek başarı temennisinde bulundu. Yemen Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Yemen haber ajansı SABA'ya göre Alimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafla, yeniden seçilmesi ve Türk halkının güvenini kazanması nedeniyle tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Alimi telgrafta, iki kardeş ülke arasındaki seçkin ilişkiler ve Türkiye'nin Yemen halkına ve meşru hükümetine verdiği destekten övgüyle söz etti. Öte yandan, Yemen Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Salih Turik, Yemen Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanları ve Türkiye'de bulunan Yemenliler adına tebrik mesajı yayımladı. Turik mesajda, "Kardeş Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini büyük bir sevinçle kutluyor ve hayır dualarımızı iletmekten şeref duyuyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bundan sonraki görevlerinde başarılar dileyen Turik, kardeş Türkiye ve halkı için barış, istikrar ve refahın artarak hakim olması temennisinde bulundu. Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Adalet ve Kalkınma Partisini tebrik etti. Karman, "Erdoğan'ı ve Adalet Partisi'ni bu seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama öncelikle Türkiye'yi bu yüce demokratik zaferden, Türk muhalefetini de bu onurlu ve tarafsız katılımdan, bu büyük rekabetçi duruştan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı. Zambiya Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutladı. Cumhurbaşkanı Hichilema, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Hichilema, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Latin Amerika ülkeleri Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan tebrik mesajı paylaşarak, "Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum." ifadesini kullandı. Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz." mesajına yer verdi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz." dedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise Twitter hesabındaki mesajında, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, yeniden seçilmesinden dolayı en içten tebriklerimizi iletiyoruz. Küba'nın, Türkiye ile dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirme isteğini teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve işbirliğimizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verdi. Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Türkiye'de ikinci tur seçimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Demokrasi bayramı, kardeş Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferiyle ve yeniden seçilmesiyle sonuçlandı. Kendisini ve halkını tebrik ediyoruz, dünya adım adım çok kutuplu bir yapı inşa ediyor." görüşünü paylaştı. Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, iki ulusun faydası için müşterek çalışmaya devam etme temennisinde bulunarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçen, barışçıl ve demokratik şekilde iradesini ortaya koyan Türk halkını kutluyoruz." dedi. Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, sosyal medya hesabındaki tebrik mesajında, "Türkiye'deki demokratik seçimleri tekrardan kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki müreffeh ilişkilerin, gösterilen yolda sıkı şekilde devam edeceğini görüyorum." ifadesini kullandı. Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Twitter hesabından Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi hedefine işaret etti. Abinader, "Türkiye'de yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dominik hükümeti adına tebrik ediyorum." mesajını paylaştı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığınca, Twitter'dan yapılan paylaşımda, Erdoğan kutlanarak, "Kolombiya hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin, ortak çıkarlarımızın bulunduğu alanlarda güçlenmesi ve gelişme yolunda ilerlemeyi sürdürmesini temenni ediyoruz." denildi. Meksika Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından Erdoğan tebrik edilerek, "Meksika hükümeti, tekrardan seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor. İki ülkenin dostluk bağlarını ve ikili işbirliğini güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Twitter'daki paylaşımında, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve parlamento zaferini kutladı. Paylaşımda, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ve halkı adına, Türk halkının seçimde gösterdiği irade ve demokratik katılımını tebrik ediyor. Demokrasinin gücünü bir kez daha teyit eden bu seçimi Türk halkıyla birlikte kutluyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barış ve huzur içinde başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanıyla birlikte 'Türkiye Yüzyılı' kalkınma ve gelişme yolunda herkese örnek olacak." sözleri sarf edildi. İki ülke ilişkilerinin derinliğine ve dostluğuna vurgu yapılan paylaşımda, çok kutuplu bir dünyanın inşası için iş birliğinin önemi hatırlatıldı. Peru Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi memnuniyetle karşılanarak, iki ülke ilişkilerinin her iki halkın yararına olacak şekilde güçlendirilmesi temennisinde bulunuldu. El Salvador Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "El Salvador, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, zaferinden dolayı en içten tebriklerini sunuyor. Ayrıca verimli ikili ilişkilerin devam etmesi konusundaki dostluğunu ve kesin taahhüdünü yineliyor." ifadesine yer verdi. Kosta Rika Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, pazar günkü seçimlerin başarılı ve demokratik şekilde tamamlanması nedeniyle Türk hükümeti ve halkı tebrik edildi. İki ülke arasındaki işbirliğinin ve dostluk bağlarının güçlendirilmeye devam edilmesi temennisi anımsatılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim zaferi kutlandı. Kırgızistan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Caparov, sosyal paylaşım hesabından Erdoğan ile birlikte fotoğrafını paylaşarak yayımladığı mesajında, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki ikna edici zaferinizden dolayı sizi içtenlikle kutlamaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı. Caparov, Türkiye halkının, ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını ve vatandaşların refahını artırmayı amaçlayan Erdoğan'a destek verdiğini belirtti. "Türkiye, açık, rekabetçi ve demokratik bir seçim örneği göstermiştir." değerlendirmesinde bulunan Caparov, iki ülke arasındaki dostane ve kardeşçe ilişkilerin stratejik ortaklık ve ittifak ruhu içinde güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti. Hindistan Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'a tebrikler." ifadesini kullandı. Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti. Kanada Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı. Kanada Başbakanı Trudeau, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugünkü seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. Endonezya Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti. Widodo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı. Endonezya Devlet Başkanı Widodo, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum. Endonezya-Türkiye arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı, halklarımızın yararına sürdürmeye ve güçlendirmeye hazırız." ifadelerini kullandı. Avustralya Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı. Avustralya Başbakanı Albanese, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Avustralya ve Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. Malezya Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İbrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı. Malezya Başbakanı İbrahim, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı, son cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Türkiye, önemli bir bölgesel ve küresel oyuncu olarak yapıcı rol oynamaya devam edecektir. Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir." ifadelerini kullandı. Kazakistan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Tokayev, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda hak ettiği zaferinden dolayı kutladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı işbirliği stratejisi daha da gelişecektir." ifadesini kullandı.