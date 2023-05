İşte Erdoğan’ı tebrik eden dünya liderleri! Trump’tan dikkat çeken detay

Belarus Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Erdoğan’a tebrik mesajında, “Dünya çapında takip edilen, çok zorlu bir mücadele ile elde edilen ikna edici zafer, Türk halkının güveninin en yüksek göstergesidir.” ifadesine yer verdi. Türkiye’deki önemli sosyal ve politik olayların deprem felaketinden sonra yaşanan çetin sınava denk geldiğine dikkati çeken Lukaşenko, “Fakat, bu zorluğa rağmen mümkün olan her şeyi ve hatta daha fazlasını yaptığınız bir toplum için istikrarı korumayı başardınız. Sizi değerli, güçlü bir politikacı ve Belarus'un iyi bir dostu olarak görüyorum. Uluslararası gerilimin azaltılması, gıda güvenliği ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü konusunda aynı çıkarlara sahibiz. Bize her zaman güvenebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Astana’da Ekim 2022’de vardıkları anlaşma uyarınca kısa bir süre içinde Erdoğan ile görüşmeyi umduğunu kaydeden Lukaşenko, şunları kaydetti: “Minsk ile Ankara arasında on yıllardır gelişen güven ve karşılıklı saygı ilişkilerinin, ülkelerimiz ve halklarımız yararına güçlenerek devam edeceğinden eminim.” Lukaşenko, Erdoğan’a sağlık, esenlik ve hizmetlerinde başarı, dost Türk halkına barış, istikrar ve refah diledi.