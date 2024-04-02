2024-04-02 09:44:04 İşte Dünya'nın enleri!
Dünya'da bazı yerler en küçük yüzölçümüyle bilinir, bazı yerler de en yüksek binalara sahip olmasıyla. İşte Dünya'nın enleri listesi...
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Dünya'da bazı yerler en küçük yüzölçümüyle bilinir, bazı yerler de en yüksek binalara sahip olmasıyla. İşte Dünya'nın enleri listesi...
Dünyanın Yüzölçümü En Büyük Ülkesi: Rusya, dünyanın toplam kara kütlesinin kabaca sekizde biri olan 17.098.250 km2alanı kaplıyor. Rusya’nın sahip olduğu topraklar, tüm Antarktika kıtasından daha büyüktür. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde olan Rusya, Güney Amerika kıtasının tamamı kadar büyüklüğe sahiptir. Rusya, en büyüğü Yakutistan olan 85 adet federal bölümden oluşmaktadır. Rusya’nın toplam büyüklüğünün yaklaşık altıda biri olan Yakutistan, 3.083.523 km2 yüzölçümü ile eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük sekizinci ülkesi olurdu.
Dünyanın Nüfusu En Az Ülkesi: Vatikan/ Vatikan yaklaşık 1.000 kişilik nüfusu ile dünyanın en az nüfuslu ülkesidir. Nüfusunun çoğunluğu kilise görevlilerinden ve İsviçre Muhafızları adı verilen kilise askerlerinden oluşmaktadır. Yüzde 95'i erkeklerden oluşan Vatikan nüfusunun geri kalan %5’lik kısmı kilise askerlerinin eşleri ve çocuklarıdır. Ayrıca Vatikan, dünyada doğum oranının 0 olduğu tek ülkedir. Bunun sebebi ise Vatikan’da doğum hastanesi bulunmaması. Dünyada yüzölçümü ve nüfusu Vatikan’dan daha az olan ülkeler vardır. Fakat onlar mikro ulus olarak geçtiği için resmiyette Vatikan en küçük yüzölçümlü ve en az nüfuslu ülke olarak geçmektedir.
Dünyanın Nüfusu En Kalabalık Şehri: Tokyo, Japonya/ Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin olmasına rağmen en kalabalık şehri Çin’de değildir. Japonya’nın başkenti olan Tokyo yaklaşık 38 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehridir. Kalabalık olmasının yanı sıra oldukça gelişmiş bir şehir olan Tokyo, dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biridir.
Dünyanın Nüfusu En Kalabalık Ülkesi:/ Çin yaklaşık 1.452.000.000 nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesidir. 1930'ların sonlarına doğru 500 milyon nüfusa ulaşan Çin, 1981'de de 1 milyarı aşan ilk ülke olmuştur. Çok dengesiz bir şekilde dağılan Çin’in nüfusunun yüzde 95'i ülkenin doğu kesiminde yaşamaktadır. En yüksek nüfus yoğunluğu ise kilometrekareye 800 kişi düşen Kuzey Çin Ovasında bulunur.
Dünyanın En Büyük Kıtası:/ Asya, dünyanın kara alanının yaklaşık 0'unu kaplamasıyla dünyanın en büyük kıtasıdır. Aynı zamanda, dünya nüfusunun toplam yüzde 60'ı ile dünyanın en kalabalık kıtasıdır. Yaklaşık 44.580.000 km2 yüzölçümüne sahip olan Asya kıtası dünya üzerindeki en yüksek ve en düşük noktalara da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Asya kıtası Afrika (54) ve Avrupa’dan (47) sonra en çok ülkenin bulunduğu kıtadır
Dünyanın Yüzölçümü En Küçük Ülkesi: Vatikan/ Vatikan katolik kilisesi ile İtalya hükümeti arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucu 1929 yılında kurulmuş bir ülkedir. Etrafı İtalya’nın Roma şehri tarafından sarılan Vatikan bir mikro devlettir ve yüzölçümü 0,44 km2dir. Basit bir karşılaştırma yapacak olursak Türkiye’nin yüzölçümü en küçük ilçesi olan İstanbul’un Adalar ilçesi, Vatikan’dan 37 kat daha büyüktür.
Dünyanın En Büyük Adası:/ Grönland, yaklaşık 2.166.000 km2 yüzölçümü iledünyanın kıta olmayan en büyük adasıdır. Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, buz örtüsüyle kaplı bir adadır. Başkenti Nuuk olan Grönland’ın nüfusu ise yaklaşık 56.000’dir.
Dünyanın En Yüksek Noktası: Everest Tepesi/ Nepal ile Çin'in özerk bir bölgesi olan Tibet arasında yer alan Everest Dağı’nın tepesi 8.849 metre yükseklik ile dünyanın en yüksek noktası olarak kabul edilmektedir. “Ölüm bölgesi” olarak adlandırılan Everest’in 8.000 metresinden sonrası dağcılar için popüler bir keşif noktasıdır. Everest'e tırmanmak, başka yerlerde çok fazla dağcılık deneyiminin yanı sıra sağlık, ekipman ve eğitimli bir Nepal rehberi sertifikası gerektirir.
Dünyanın En Derin Noktası:/ Marina Çukuru, Batı Pasifik Okyanusu'nda Dünya yüzeyinin en derin kısmıdır. Challenger Deep olarak adlandırılan, dünyanın en derin noktasını içerir. Yaklaşık 10.994 metrelik bir derinliğe sahip bu noktaya ulaşmak dünyanın en yüksek noktası olan Everest Tepesi’ne ulaşmaktan çok daha zordur.
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