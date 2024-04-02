İşte Dünya'nın enleri!

Dünyanın Yüzölçümü En Büyük Ülkesi: Rusya, dünyanın toplam kara kütlesinin kabaca sekizde biri olan 17.098.250 km2alanı kaplıyor. Rusya’nın sahip olduğu topraklar, tüm Antarktika kıtasından daha büyüktür. Ayrıca dünyanın en büyük ikinci ülkesi olan Kanada'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde olan Rusya, Güney Amerika kıtasının tamamı kadar büyüklüğe sahiptir. Rusya, en büyüğü Yakutistan olan 85 adet federal bölümden oluşmaktadır. Rusya’nın toplam büyüklüğünün yaklaşık altıda biri olan Yakutistan, 3.083.523 km2 yüzölçümü ile eğer bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük sekizinci ülkesi olurdu.