2022-12-02 15:49:03 İşte dünyanın en iyi 10 üniversitesi
1-Harvard Üniversitesi
1-Harvard Üniversitesi
2-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
3-Stanford Üniversitesi
4-Berkeley Üniversitesi
5-Oxford Üniversitesi
6-Seattle Üniversitesi
7-Columbia Üniversitesi
8-Cambridge Üniversitesi
9-California Teknoloji Enstitüsü
10-Jhons Hopkins Üniversitesi
Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Eline, diline, beline sahip çık' sözüyle ahlak satan ve topluma 'aşık' olarak pazarlanan Aşık Mahzuni Şerif, Ali Ekb..
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