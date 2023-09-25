2023-09-25 17:20:50 İşte dünyanın en ilginç mezarlığı
Peru’nun başkenti Lima’da San Francisco Kilisesi'nin altında yer alan mezarlık, arkeologlar ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
Tüm tahminleri tutan isim, emekli ve memur maaşlarını şimdiden açıkladı! "Kesin" dedi, o tarihi verdi! Tüm Türkiye’ye şimdiden hayırlı olsun
Peru’nun başkenti Lima’da San Francisco Kilisesi'nin altında yer alan mezarlık, arkeologlar ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
Mezarlık, 16. ile 19. yüzyıllar arasında dini inançların bir gereği olarak gömülen binlerce insanın kalıntılarını barındırıyor.
Mezarlığın yeraltı mezarları aynı zamanda ölümlülüğe ve toplumun ölümle olan bağlantısına farklı bir bakış açısı sağlayan bir kafatası ve kemik koleksiyonu da içeriyor.
Yeraltı mezarlarının içinde, her biri yaklaşık on metre derinliğinde olan ve iskelet kalıntıları içeren beş çukur bulunmaktadır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23