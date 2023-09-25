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Dünya
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İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

2023-09-25 17:20:50
İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

Peru’nun başkenti Lima’da San Francisco Kilisesi'nin altında yer alan mezarlık, arkeologlar ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

#1
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

Mezarlık, 16. ile 19. yüzyıllar arasında dini inançların bir gereği olarak gömülen binlerce insanın kalıntılarını barındırıyor.

#2
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

Mezarlığın yeraltı mezarları aynı zamanda ölümlülüğe ve toplumun ölümle olan bağlantısına farklı bir bakış açısı sağlayan bir kafatası ve kemik koleksiyonu da içeriyor.

#3
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

Yeraltı mezarlarının içinde, her biri yaklaşık on metre derinliğinde olan ve iskelet kalıntıları içeren beş çukur bulunmaktadır.

#4
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

#5
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

#6
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

#7
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

#8
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

#9
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

#10
Foto - İşte dünyanın en ilginç mezarlığı

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