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Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

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Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

Sermaye piyasalarını sarsan dev fon vurgunu soruşturmasında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in kızına ait İngiltere'deki skandal görüntüler büyük tepki çekti. Babası savcılıkta hesap verirken Londra'daki lüks bir otelde yüzbinlerce liralık telefonlarla oyun oynayıp pahalı çantalarını çalışanların önüne savuran grubun arsız şımarıklığı, "Vatandaş canıyla uğraşırken vurguncular servet yiyor" öfkesine sebep oldu.

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Foto - Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki karanlık fon hareketlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanırken, yurt dışından gelen bir rezalet manzarası vicdanları bir kez daha sızlattı. Daha önce ifadesinin ardından serbest bırakılan ancak mal varlıklarına yeniden tedbir konularak gözaltına alan holding patronunun kızına ait skandal görüntüler ortaya çıktı. Binlerce mağdurun ahı dururken İngiltere'nin başkentinde sergilenen lüks ve kibir abidesi tavırlar milletin cephesinde büyük bir infial ve haklı bir öfke dalgasına sebep oldu.

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Foto - Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

Fon soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in kızının Londra'daki otel görüntüleri dikkat çekti. Çevik'in kızı ve arkadaşlarının pahalı cep telefonlarıyla maç yaptığı ve çantalarını otel çalışanlarının önüne attığı görüntülere, "Vatandaşlarımız fabrikalarda ölüp, vurgunculara paralarını kaptırıyor" sözleriyle tepki gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor. Piyasalardaki fon hareketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan ve mal varlığına tedbir konulan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, yeniden gözaltına alındı.

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Foto - Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

KIZININ LONDRA'DAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: Fon soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Enver Çevik'in Londra'daki otelinden dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Çevik'in kızı ve arkadaşlarının yer aldığı görüntülerde, grubun pahalı cep telefonlarıyla maç yaptığı görülüyor. Oteldeki çantaların çalışanların önüne atılması da görüntülere yansıdı. Görüntüleri paylaşanlar, vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile videodaki lüks yaşam arasındaki farka dikkat çekerek sert yorumlarda bulundu.

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Foto - Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

"VATANDAŞLARIMIZ FABRİKALARDA ÖLÜYOR" Görüntülere ilişkin yapılan yorumlarda, "Vatandaşlarımız fabrikalarda ölüp, vurgunculara paralarını kaptırıyor" ifadeleri kullanıldı. Fon soruşturmasının sürdüğü bir dönemde ortaya çıkan görüntüler üzerinden vatandaşların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekildi.

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Foto - Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

"YÜZ BİNLERCE LİRALIK TELEFONLARLA MAÇ YAPIYORLAR" Görüntüleri paylaşanlar, Çevik'in kızı ve arkadaşlarının oteldeki eğlencesine de tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda, "Onlar yüzbinlerce liralık cep telefonları ile maç yapıyor" denilerek kullanılan telefonların yüksek fiyatlarına vurgu yapıldı. "PAHALI ÇANTALARINI SADAKA NİYETİNE ATIYORLAR "Paylaşımlarda otel çalışanlarının önüne bırakılan çantalar da eleştirildi. Görüntüleri paylaşanlar, "Pahalı çantalarını sadaka niyetine otel çalışanlarının önüne atıyor" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

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Foto - Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

MAL VARLIKLARINA YENİDEN TEDBİR UYGULANMIŞTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıkları ve finansal işlemlerine yönelik daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden devreye alınmıştı.

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Foto - Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

23 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 23 Eylül günü gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Çevik, savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.

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Yorumlar

Baha

iyi olmuş devlet ancak emekliyi aç bıraksın

Ysf

Geldim gidiyorum şu dünyadan gördüğüm tek şey: Bal tutanın parmağını yaladığı görmek oldu. Paranın rengi dini imanı yok derlerdi de gene de tamah etmeyenler çıkar sanırdım ama çok yanılmışım.
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