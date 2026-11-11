Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor
Sermaye piyasalarını sarsan dev fon vurgunu soruşturmasında hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in kızına ait İngiltere'deki skandal görüntüler büyük tepki çekti. Babası savcılıkta hesap verirken Londra'daki lüks bir otelde yüzbinlerce liralık telefonlarla oyun oynayıp pahalı çantalarını çalışanların önüne savuran grubun arsız şımarıklığı, "Vatandaş canıyla uğraşırken vurguncular servet yiyor" öfkesine sebep oldu.