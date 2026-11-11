Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki karanlık fon hareketlerine yönelik yürütülen dev soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanırken, yurt dışından gelen bir rezalet manzarası vicdanları bir kez daha sızlattı. Daha önce ifadesinin ardından serbest bırakılan ancak mal varlıklarına yeniden tedbir konularak gözaltına alan holding patronunun kızına ait skandal görüntüler ortaya çıktı. Binlerce mağdurun ahı dururken İngiltere'nin başkentinde sergilenen lüks ve kibir abidesi tavırlar milletin cephesinde büyük bir infial ve haklı bir öfke dalgasına sebep oldu.