11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Ancak Gordon Brothers, Poundland'in gelecekteki olumsuz ticari koşullara karşı kırılganlığını koruduğunu savunuyor. Öte yandan, şirketi kurtarabilecek bir satın alma teklifinin reddedilmesi de tartışmalara neden oldu. Gordon Brothers'ın borç faizleri, ücretler ve diğer tahsilatlar üzerinden 18 milyon sterlin gelir elde ettiği tahmin ediliyor.