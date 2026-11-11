11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde
İngiltere genelinde yaklaşık 600 mağazası ve 11 bin çalışanı bulunan dev indirim marketleri zinciri Poundland, ABD'li sahibi Gordon Brothers ile yaşanan 50 milyon sterlinlik finansman krizinden ötürü iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hesaplarındaki kaynaza erişimi kısıtlanan ve tedarik sıkıntıları yaşayan şirket, alacaklıların yasal hamlelerine karşı geçici koruma sağlayan kayyım atama niyetini bildirdi.