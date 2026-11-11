  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Babası FON’dan içerde, o Londra’da keyifte! Kızı vurgun parasıyla böyle sefa sürüyor Canlı yayında bombanın büyüğünü patlattı: İkisi büyükşehir 5 belediye daha AK Parti’ye geçiyor Ankara’da ilk defa yapıldı! Resmen servet kazandırıyor: Kilosu 1,5 milyon liradan kapış kapış satılıyor 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde ‘Devre arasında Beşiktaş’a gelecek’ denilmişti! Başkan Adalı’dan Talisca açıklaması Son seçim anketi Türkiye’yi zangır zangır salladı! Arada uçurum var Eski tuğgeneralden Türkiye'ye o savaş uçaklarıyla ilgili kritik uyarı: 2040'ta vereceklerse kendileri kullansın AKOM'dan İstanbul’a fırtına uyarısı! O kareler ortalığı salladı! Atatürk için okutulan mevlitte şaşırtan görüntü 2027 asgari ücret rakamı sızdı! İşte Ankara kulislerinde konuşulan o zam oranı
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

İngiltere genelinde yaklaşık 600 mağazası ve 11 bin çalışanı bulunan dev indirim marketleri zinciri Poundland, ABD'li sahibi Gordon Brothers ile yaşanan 50 milyon sterlinlik finansman krizinden ötürü iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Hesaplarındaki kaynaza erişimi kısıtlanan ve tedarik sıkıntıları yaşayan şirket, alacaklıların yasal hamlelerine karşı geçici koruma sağlayan kayyım atama niyetini bildirdi.

#1
Foto - 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Perşembe gününe kadar acil bir anlaşmaya varılamaması durumunda şirketin kayyım yönetimine devredilmesi veya mağazalarının parça parça satılması gündeme geldi. İngiltere merkezli indirim marketleri zinciri Poundland, ABD'li sahibi Gordon Brothers ile yaşadığı finansman anlaşmazlığı nedeniyle faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

#2
Foto - 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Yaklaşık 600 mağazası ve 11 bin çalışanı bulunan şirketin banka hesaplarındaki 50 milyon sterlinlik kaynağa erişiminin kısıtlandığı bildirildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, finansman sorununun arkasında Gordon Brothers'ın Poundland'de hem alacaklı hem de hissedar konumunda bulunmasından kaynaklanan anlaşmazlık yer alıyor.

#3
Foto - 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Finansmana erişemeyen Poundland, yeni ürün tedarikinde ve mağaza stoklarını yenilemekte güçlük çekiyor. Şirket, alacaklıların olası yasal işlemlerine karşı geçici koruma sağlayan kayyım atama niyeti bildiriminde bulundu. Bu kapsamda tanınan 10 günlük koruma süresinin perşembe günü sona ermesi bekleniyor.

#4
Foto - 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Süre dolmadan anlaşma sağlanamaması durumunda şirketin kayyım yönetimine geçmesi veya mağazalarının ayrı ayrı satılması söz konusu olabilecek. Gordon Brothers'ın Poundland'i Haziran 2025'te yalnızca 1 sterline satın aldığı belirtiliyor. ABD merkezli şirketin satın almanın ardından market zincirinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için önemli miktarda finansman sağladığı ifade ediliyor.

#5
Foto - 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Ancak Gordon Brothers, Poundland'in gelecekteki olumsuz ticari koşullara karşı kırılganlığını koruduğunu savunuyor. Öte yandan, şirketi kurtarabilecek bir satın alma teklifinin reddedilmesi de tartışmalara neden oldu. Gordon Brothers'ın borç faizleri, ücretler ve diğer tahsilatlar üzerinden 18 milyon sterlin gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

#6
Foto - 11 bin çalışanı bulunan market zinciri iflasın eşiğinde! Yarına kadar süre verildi: Kayyım ve satış ihtimali gündemde

Poundland'deki krizin ardından Gordon Brothers yöneticilerinin İngiltere Parlamentosu İş Dünyası Seçim Komitesi karşısına çıkması bekleniyor. Komitede, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yürütülen kurtarma görüşmeleri ve 11 bin çalışanın istihdamının korunmasına yönelik seçenekler ele alınacak. Poundland'in geleceği, finansman anlaşmazlığının çözülüp çözülmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada
Dünya

Hamaney talimat verdi! Çin kartı masada

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülke lideri Mücteba Hamaney’in Çin’le ilişkilerin dış politikada öncelikli konuma alınmasını ist..
İlham Aliyev Türkiye’de
Gündem

İlham Aliyev Türkiye’de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere eşi Mihriban Aliyeva ile A..
2 günlük tatil geldi! Bu ilçelerdeki kamu personeline idari izin
Gündem

2 günlük tatil geldi! Bu ilçelerdeki kamu personeline idari izin

COP31 için dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcıları ağırlayan Antalya’da trafik yükünü azaltmak amacıyla yeni bir karar alındı. ..
Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor
Gündem

Emine Erdoğan, lider eşlerini ağırlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konf..
Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!
Yerel

Termometre eksi 1’i gösterdi, beklenen kar geldi!

Beklenen yağış başladı...Yozgat kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı.
Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu
Teknoloji

Dünya şokta: İskender füzesinin can damarı vuruldu

İskender balistik füzelerinin üretimini sekteye uğratmayı hedefleyen saldırıda, füzelere yakıt tedarik eden tesis vuruldu. Saldırının üretim..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23