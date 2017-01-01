İşte dünyanın en güvenli şehirleri! Listede 5 şehrimiz var
1- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri - Puanı: 86.37
2- Doha, Katar - Puanı: 85.52
3- Basel, İsviçre - Puanı: 83.99
4- Singapur - Puanı: 83.77
5- Québec, Kanada - Puanı: 83.57
6- Osaka, Japonya - Puanı: 83.23
7- Tokyo, Japonya - Puanı: 83.14
8- Bern, İsviçre - Puanı: 82.76
9- Münih, Almanya - Puanı: 82.55
10- Zürih, İsviçre - Puanı: 80.99
11- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - Puanı: 80.97
12- Taipei, Tayvan - Puanı: 80.54
13- Rijeka, Hırvatistan - Puanı: 80.54
14- Bursa, Türkiye - Puanı: 80.27
15- Aalborg, Danimarka - Puanı: 80.23
16- Tiflis, Gürcistan - Puanı: 80.19
17- Tallinn, Estonya - Puanı: 79.54
18- Hong Kong - Puanı: 79.10
19- Eskişehir, Türkiye - Puanı: 78.93
20- Canberra, Avustralya - Puanı: 78.82
43- İzmir, Türkiye - Puanı: 73.03
156- Ankara, Türkiye - Puanı: 56.56
219- İstanbul, Türkiye - Puanı: 49.65