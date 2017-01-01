Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

İşte dünyanın en güvenli şehirleri! Listede 5 şehrimiz var

  • 1- Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri - Puanı: 86.37

  • 2- Doha, Katar - Puanı: 85.52

  • 3- Basel, İsviçre - Puanı: 83.99

  • 4- Singapur - Puanı: 83.77

  • 5- Québec, Kanada - Puanı: 83.57

  • 6- Osaka, Japonya - Puanı: 83.23

  • 7- Tokyo, Japonya - Puanı: 83.14

  • 8- Bern, İsviçre - Puanı: 82.76

  • 9- Münih, Almanya - Puanı: 82.55

  • 10- Zürih, İsviçre - Puanı: 80.99

  • 11- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri - Puanı: 80.97

  • 12- Taipei, Tayvan - Puanı: 80.54

  • 13- Rijeka, Hırvatistan - Puanı: 80.54

  • 14- Bursa, Türkiye - Puanı: 80.27

  • 15- Aalborg, Danimarka - Puanı: 80.23

  • 16- Tiflis, Gürcistan - Puanı: 80.19

  • 17- Tallinn, Estonya - Puanı: 79.54

  • 18- Hong Kong - Puanı: 79.10

  • 19- Eskişehir, Türkiye - Puanı: 78.93

  • 20- Canberra, Avustralya - Puanı: 78.82

  • 43- İzmir, Türkiye - Puanı: 73.03

  • 156- Ankara, Türkiye - Puanı: 56.56

  • 219- İstanbul, Türkiye - Puanı: 49.65

Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Son Eklenen Haberler

Tunus'ta Türk dizileri beğeniyle izleniyor
  1. Tunus'ta Türk dizileri beğeniyle..
  2. Yatırımcı rehberi (4)
  3. Yatırımcı rehberi (5)
  4. Yatırımcı rehberi (3)
  5. Yatırımcı rehberi (1)
  6. Yatırımcı rehberi (2)
  7. Türk Telekom'dan girişimcilere 3..
  8. "2019'da altın fiyatlarında geri..
  9. "Kişi başı yıllık 7,6 kilogram balık..
  10. Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika..
  11. PKK'yı korku sardı! 'Bizi..
  12. CHP’den yine seçim hüllesi
  13. HDP belediye başkan adayları 2019..
  14. Vicdan yerlerde! 2 aylık bebek sokağa..
  15. Türk Eximbank 11 bin ihracatçı..
  16. Havacı astsubayların mahrem abisi..
  17. Artık 81 ilin tamamında var! Abone..
  18. 28 Şubat mağdurlarına iade-i itibar
  19. Somali'de intihar saldırısı: 3 ölü, 10..
  20. Türk Telekom hisselerinin devri..