İşte dünyanın en eski 25 şehri

7) Yaşı yaklaşık 8 bin yıldan fazla olan Halep, Suriye Asya ve Akdeniz’i birbirine bağlayan İpek Yolu’nun tam ortasında konumlanan Halep, iç savaş öncesinde oldukça popüler bir şehirdi. Zamanında 2 milyon insanın yaşadığı şehirde yapılan kazı çalışmaları sonucu 13 bin sene öncesinden yaşamsal kalıntılar ele geçirildi. Özellikle Osmanlı zamanında dokumacılık alanında önde gelen şehirlerden bir tanesi olan Halep’te aynı zamanda İstanbul’un ardından en büyük ticaret merkezi bulunuyordu. Hamamları, çarşıları, kervansarayları ve camileri ile Halep, hem mimari hem de stratejik açıdan zamanında oldukça önemli bir şehirdi.