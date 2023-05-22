2023-05-22 17:33:57 İşte dünyanın en eski 25 şehri
Dünyanın en eski şehirlerinin çoğunluğu Ortadoğu, Akdeniz bölgesinde yer alıyor. Peki o şehirler hangileri? İşte dünyanın en eski 10 şehri... 1) Yaşı 11 bin yıldan fazla olan Eriha, Filistin Ürdün Nehri yakınlarına kurulan Eriha’nın yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda 11 bin yıllık tarihi olduğu düşünülüyor. Günümüzde ortalama 20 bin insanın yaşadığı Eriha’ya, Yahudilerin kutsal kitabında ‘Palmiye Ağaçları Şehri’ de deniliyor. Eriha, 1517 ile 1918 arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. Filistin'in bu şehrindeki en ünlü mimari eseri ise Hişam Sarayı.