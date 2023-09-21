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İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

2023-09-21 16:19:59
İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Futbol piyasasında takımlar her geçen gün kadrosunu güçlendirmek için transferler yapıyor ve birçok teknik direktörde astronomik rakamlarla yıldız oyuncuları takımına transfer ettiriyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için şu ana kadar en çok transfer gideri olarak para harcayan 10 teknik direktörü ve şu an çalıştırdıkları takımları derledik. Pep Guardiola Manchester City 1.69 milyar Euro

#1
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Massimiliano Allegri Juventus 1.19 milyar Euro

#2
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Diego Simeone Atletico Madrid 1.18 milyar Euro

#3
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Thomas Tuchel Bayern Münih 1.17 milyar Euro

#4
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Jose Mourinho Roma 1.12 milyar Euro

#5
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Mauricio Pochettino Chelsea 1.11 milyar Euro

#6
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Jürgen Klopp Liverpool 1.05 milyar Euro

#7
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Carlo Ancelotti Real Madrid 1.00 milyar Euro

#8
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Antonio Conte Kulüp çalıştırmıyor 990.16 milyon Euro

#9
Foto - İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

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