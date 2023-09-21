İşte dünyanın en çok para harcatan teknik direktörleri! Kimler yok ki... Rakamlar korkunç!

Futbol piyasasında takımlar her geçen gün kadrosunu güçlendirmek için transferler yapıyor ve birçok teknik direktörde astronomik rakamlarla yıldız oyuncuları takımına transfer ettiriyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için şu ana kadar en çok transfer gideri olarak para harcayan 10 teknik direktörü ve şu an çalıştırdıkları takımları derledik. Pep Guardiola Manchester City 1.69 milyar Euro