2023-06-27 14:40:23 İşte doğa tutkunlarının yeni durağı
Niğde'deki Karagöl ve Çinili Göl, doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Niğde'deki Karagöl ve Çinili Göl, doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Niğde, Adana, Mersin ve Konya sınırları arasında yer alan Orta Toroslar'daki Bolkar Dağları, buzul gölleri, eşsiz manzarası ve yeşil bitki örtüsüyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yer alan Bolkar Dağları'nın yaklaşık 2 bin 650 metre yüksekliğinde bulunan Karagöl ve Çinili Göl, yeşil bitki örtüsü, endemik bitki ve hayvan türleriyle ziyaretçilerine güzel manzara sunuyor.
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