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Yaşam
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İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

2023-06-27 14:40:23
İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

Niğde'deki Karagöl ve Çinili Göl, doğa tutkunlarını ağırlıyor.

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Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

Niğde, Adana, Mersin ve Konya sınırları arasında yer alan Orta Toroslar'daki Bolkar Dağları, buzul gölleri, eşsiz manzarası ve yeşil bitki örtüsüyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde yer alan Bolkar Dağları'nın yaklaşık 2 bin 650 metre yüksekliğinde bulunan Karagöl ve Çinili Göl, yeşil bitki örtüsü, endemik bitki ve hayvan türleriyle ziyaretçilerine güzel manzara sunuyor.

#3
Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

#4
Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

#5
Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

#6
Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

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Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

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Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

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Foto - İşte doğa tutkunlarının yeni durağı

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