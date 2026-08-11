İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı
Suç örgütlerine yönelik İstanbul’da son bir ayda 18 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 44 farklı olaya karıştıkları belirlenen 217 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 161'i tutuklanırken, ele geçirilen 133 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması emniyette sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da "İstanbul’un huzuruna kast eden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" mesajı verdi.