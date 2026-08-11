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İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı

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İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı

Suç örgütlerine yönelik İstanbul’da son bir ayda 18 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 44 farklı olaya karıştıkları belirlenen 217 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 161'i tutuklanırken, ele geçirilen 133 tabanca, 2 el yapımı patlayıcı ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması emniyette sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da "İstanbul’un huzuruna kast eden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" mesajı verdi.

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Foto - İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurşunlama, tehdit ve benzeri suçları işleyen suç örgütleri ile silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir aylık süreçte Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu'nda operasyonlar düzenlendi.

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Foto - İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı

Yapılan incelemelerde 44 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 217 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 15'i serbest bırakıldı. Şüphelilerden 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 161 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği öğrenildi.

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Foto - İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı

Operasyonlarda yapılan aramalarda ele geçirilen 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 68 çeşitli ebatlarda fişek ve 2 bin 851 ateşli silah mekanizması İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Sergi sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız açıklamalarda bulundu.

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Foto - İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı

Selami Yıldız, "Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’müzce son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti ve imalatı, kurşunlama olaylarına karışan farklı tarihlerde 44 olayın faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 217 kişi gözaltına alınmış 161 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul’un huzuruna kast eden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir" dedi.

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Foto - İstanbul’da suç örgütlerine büyük darbe! 161 kişi kodesi boyladı

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamada, kurşunlama olaylarında 2024'ten 2025'e yüzde 50, 2025'ten 2026'ya ise yüzde 50'nin üzerinde düşüş görüldüğü belirtilerek, "Bu olaylarda faili meçhul bırakmıyoruz" denildi.

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