İşte CHP riyakârlığı... Ana dilde eğitime yeşil ışık yakarken bir yandan da ‘andımız’ için yırtındılar

Sözcü, 22 Haziran 2013 - ÇÖZÜM SÜRECİNDE, BU OLAYLAR, "PKK SALDIRISI" OLARAK BİZE GÖSTERİLİYORDU. ŞİMDİ 7 YIL SONRA SORALIM: O EYLEMLER, SAKIN FETÖCÜ ASKERLERİN PROVOKASYONLARI OLMASIN Çözüm sürecinde sürekli, "PKK saldırdı, şehid ve yaralı yok" haberleri okuyorduk.. Daha önceki yıllarda, yüzlerce askerimizi şehid eden PKK, ne hikmetse çözüm süreci boyunca, saldırıyor ama başarılı(!?) olamıyordu.. Başarılı tabii ki olmasınlar. Ama gerçek neydi? Yoksa, gerçek; PKK'nın saldırmadığı, TSK içindeki subayların, kendi askerlerimize provokasyon amacı ile saldırdığı olabilir miydi? Kendi kendimize saldırdığımız için de, öldürücü eylem yerine, kimsenin ihbar etmeyeceği türden, küçük küçük yaralanmalarla atlatılan saldırılar mı düzenleniyordu? Bakın işte bir örnek. PKK, askeri helikopterimizi sözüm ona vuruyor, ama Sözcü'nün yorumuna göre, "Asker kaşarak uzaklaşıyor"muş. Maksat ne? "Siyasi iktidarın, askere 'PKK'yla çatışmayın' emri verdiği izlenimi oluşturmak." Ben asker olacağım, benim helikopterime biri ateş edecek, değil hükümet, kralı gelse, anında karşı ateşi açarım. Ama TSK içindeki FETÖ'cü hainlerle, Sözcü'deki hainler el ele vermişler, bu alçakça haberi o gün yayınlamışlar. Neyse ki, TSK içindekiler, 15 Temmuz'da temizlendi. Sıra Sözcü'nün hainliğinin hesabının sorulmasında. Sözcü'nün ikinci haberi ise, gezi isyanı ile ilgili. Sanki gezi isyancıları gösteri yapmıyorlar, her şey güllük gülistanlık.. Durup dururken "Tayyip Erdoğan bir konuşma yapıyor ve döviz yükseliyor"muş gibi algı yapıyorlar. Gerçek ne? Göstericiler polis araçları dahil, toplu ulaşım araçları dahil, her yeri yakıp yıkıyor. Bu anarşik ortam sebebi ile döviz yükseliyor..