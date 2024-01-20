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Siyaset
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İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

2024-01-20 08:22:27
İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Bilecik'te, CHP'li Semih Şahin'in rüşvet operasyonu sonucu görevlen alınmasının ardından Başkan Vekili seçilen ancak, Şahin'in istifası üzerine yapılan meclis oylamasında bu görevini kaybeden CHP'li Melek Mızrak Subaşı, partisinin aday göstermesi üzerine önce İBB'yi daha sonra da CHP'nin yandaş medya kuruluşlarını tek tek ziyaret etti. Başkan Yardımcısı olduğunda, "Enkaz" devraldığını söyleyen Subaşı, kendisinden önceki CHP'li başkan Semih Şahin'i suçladı.

#1
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen ve yaklaşık 2 yıl önce rüşvet skandalı sonrası görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin, 10 gün önce Başkanlık görevinden istifa etmişti.

#2
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Kendisinden sonra Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın da bu istifanın ardından vekillik görevi düşmüştü. Geçtiğimiz Cumartesi günü toplanan Bilecik Belediye Meclisi, Bağımsız aday Sadık Kaya'yı Başkan seçmişti.

#3
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

9 Şehidin verildiği saatlerde şarkılı türkülü paylaşımlar yapan, kenti susuzluğa ve lahım kokusuna terk eden ve 15 köpeğin öldürülerek yol kenarına atılmasından sorumlu olan Subaşı, tüm bunlara rağmen, CHP Genel Merkezi tarafından Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

#4
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Belediye Meclis seçimlerinden hezimetle ayrılan Subaşı CHP destekçisi kanallara itiraf gibi açıklamalar yaptı.

#5
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

HEZİMETİ MAĞDURİYETE ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR Seçimleri Bağımsız aday Sadık Kaya'ya karşı kaybeden CHP'li Subaşı, yaşadığı hezimeti mağduriyete dönüştürmek için kolları sıvadı.

#6
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Meclis seçiminin hemen sonrası soluğu İstanbul'da alan Melek Mızrak Subaşı, ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu ile birlikte çektiği ve mağduriyete uğradığını ima eden bir videoyu paylaşan Şubaşı, ardından önce Halk Tv'yi sonra da KRT'yi ziyaret etti.

#7
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Sabahın erken saatlerinde İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP'li Subaşı, Bilecik Belediye Meclis üyelerinin yaptığı seçimle halkın hizmet almasına engel olduğunu savundu.

#8
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR YAPTI KRT TV'den Cem Özkeskin'e de bir röportaj veren Melek Mızrak Subaşı, burada CHP Belediyeciliği ile ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

#9
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Kendisinin de Başkan Yardımcısı olduğu Semih Şahin döneminden "enkaz" diyerek bahseden Subaşı, Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili olmak zor oldu mu? Şeklindeki bir soruya, "Rüşvet operasyonu sonrası göreve talip olduğumuzda açıkçası bu sürecin yorucu ve zorlu geçeceğini biliyordum.

#10
Foto - İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Çünkü gerçekten işleyiş ve diğer açılardan büyük bir enkaz devraldık" dedi. Kendi partisinden bir Başkanı ve kendi Başkan Yardımcılığı dönemini "enkaz" olarak değerlendiren Subaşı'nın açıklamaları şaşkınlık yaratırken, mağduru oynamak isterken bir skandala imza attığı yorumlarına neden oldu.

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