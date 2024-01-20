İşte CHP belediyeciliği! Mağduru oynamak isterken bir skandal imza attı

Çünkü gerçekten işleyiş ve diğer açılardan büyük bir enkaz devraldık" dedi. Kendi partisinden bir Başkanı ve kendi Başkan Yardımcılığı dönemini "enkaz" olarak değerlendiren Subaşı'nın açıklamaları şaşkınlık yaratırken, mağduru oynamak isterken bir skandala imza attığı yorumlarına neden oldu.