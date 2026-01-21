İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore

20 yaşındaki futbolcu, daha iyi bir maaş beklentisi olduğu için ayrılık ihtimaline sıcak bakıyor. Trabzonspor, Felipe Augusto takımda kalırsa onun için hamlede bulunmayacak. Ancak sambacı giderse, Gent'le masaya oturulacak. Yani şu anda Hyllarion Goore, bir acil durum planı olarak görülüyor.