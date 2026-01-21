  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
5
Yeniakit Publisher
İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore
Emircan Kışlacık Giriş Tarihi:

İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore

Papara Park bu ismi canavar yapacak dev anlaşma yapmak için düğmeye bastı bile...

#1
İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore

Belçika ekibi Gent'te forma giyen Hyllarion Goore'nin, Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu öğrenildi. Felipe satılırsa onun yerine getirilebilir!

#2
İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore

Trabzonsporlu Felipe Augusto'ya Suudi Arabistan pazarından bir ilgi var... Brezilyalı futbolcu yüksek bir bedelle satılırsa onun boşluğu Belçika'dan doldurulabilir. Fırtına'nın, Gent forması giyen Hyllarion Goore'yi listesine eklediği öğrenildi. 20 yaşındaki Fildişi Sahilli santrforun, Gent'le 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor.

#3
İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore

Belçika ekibi onun için 2025'in Ocak ayında Ararat Yerevan Kulübü'ne sadece 350 bin euro ödemişti. Şu andaki tahmini piyasa değeri 2.5 milyon euro seviyelerinde... Fildişi Sahilli futbolcu bu sezon Belçika Ligi'nde 20 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.018 dakika kaldı. 4 gol ve 3 asist üretti.

#4
İşte bu hiç beklenmiyordu: Trabzonspor'a sürpriz forvet: Hyllarion Goore

20 yaşındaki futbolcu, daha iyi bir maaş beklentisi olduğu için ayrılık ihtimaline sıcak bakıyor. Trabzonspor, Felipe Augusto takımda kalırsa onun için hamlede bulunmayacak. Ancak sambacı giderse, Gent'le masaya oturulacak. Yani şu anda Hyllarion Goore, bir acil durum planı olarak görülüyor.

