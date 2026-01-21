  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi Bu kadar yeterli denildi ve... Nihayet Ahmed Kutucu'da beklenen gerçekleşiyor! Transfer süreci tamamlanıyor Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!' Bir dönemin gözdesi çalı süpürgesi yok olma yolunda Uzmanlar büyük riski açıkladı! Geçmeyen burun akıntısına dikkat Türkiye'ye karşı 300 km menzilli füze alıyorlar! Füzeyle nereleri vuracaklarını açıkladılar Bakalım sonu ne olacak? Premier Lig devinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Size telefonda bunları söylüyorlarsa dikkat! İşte yeni nesil dolandırıcılık yöntemi
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

Dünyada talebi hızla yükselen nadir toprak elementleri açısından Türkiye'nin küresel ölçekte önemli aktör haline gelebileceğine vurgu yapılıyor.

#1
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, IICEC'in yayımladığı "Türkiye Kritik Enerji Mineralleri Görünümü" raporunu değerlendirdi. Kritik minerallerin yalnızca enerji sektörüyle sınırlı olmadığını vurgulayan Güray, bu minerallerin temiz enerji teknolojileri ve elektrifikasyonun yanı sıra yapay zeka, çip teknolojileri, savunma sanayisi, robotik ve ileri malzeme teknolojileri gibi birçok alanda yaygın kullanıldığını ifade etti.

#2
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

ÇİN, 20 STRATEJİK MİNERALİN 19'UNDA YÜZDE 70 CİVARINDA PAZAR PAYINA SAHİP Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) verilerine işaret eden Güray, bu minerallerin üretimi ve özellikle rafinajında yüksek konsantrasyon olduğunu, IEA'nın önemli olarak tanımladığı 20 stratejik mineralin 19'unda Çin'in ortalama yüzde 70 civarında pazar payına sahip olduğunu söyledi.

#3
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

UZUN SOLUKLU VE STRATEJİK PLANLAMA İHTİYACI Çalışmada, Türkiye açısından önemli bulgulara ulaştıklarını belirten Güray, "Katma değerli madencilikte önemli potansiyele sahip bir ülkeyiz. Madenlerimizi sadece ihraç etmesek, ülkemiz içerisinde rafinaj ve işleme teknolojileriyle daha katma değerli ara ve uç ürünlere dönüştürürsek ve bunları ekonomiye kazandırırsak nasıl bir fayda elde edebiliriz diye baktık. Türkiye için önemli fırsatlardan biri bu. Bu, tedarik güvenliği, enerji güvenliği önemli ve dış ticaret, cari işlemler dengemizi iyileştirmek açısından da bir fırsat olarak görünüyor." diye konuştu.

#4
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ AKTÖR OLACAĞI ÖNGÖRÜSÜ Güray, küreselde talebin hızla arttığı bir dönemde arz tarafında da yüksek yoğunlaşma bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin doğru adımları attığı takdirde küresel ve bölgesel anlamda zaman içinde önemli bir aktör olabileceğini değerlendiriyoruz." dedi.

#5
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

Güray, ulusal strateji ve yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Önerilerimizin en tepesinde, ne yapıyorsak yapalım ulusal strateji perspektifiyle gidelim diye bir öneri var. Bunun altında da, strateji konuşuyorsak elbette yol haritası geliyor. Birçok sektör için yol haritalarına ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKI Katma değerin rafinaj ve uç ürünlere ulaşmak olduğunu anlatan Güray, "Madeni çıkardıktan sonra uygun proses ve teknolojilerle işleyerek uç ürünlere doğru gidebilirsek, ülke içinde ekonomik büyümeye ve dış ticaret dengesinde iyileşmeye katkı sağlamak mümkün." dedi.

#7
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

TÜRKİYE İÇİN FIRSATLAR ORTAYA ÇIKIYOR Güray, bu çerçevede Türkiye için ortaya çıkan fırsatlara değinerek, şöyle devam etti: Belirli bölgelere ve minerallere odaklanarak, bu ülkeler ve bölgelerle işbirlikleri üzerinden de değer yaratılabileceğini düşünüyoruz. Kritik mineraller konusuna sadece Türkiye'nin iç pazarı değil, bölgesel ve küresel perspektifle, güçlü kaslarımızı da teknik olarak başka yönlerden kullanabilirsek, doğru iş birlikleriyle hem kendi tedarik güvenliğimizi çeşitlendirme anlamında fayda elde edebiliriz hem de kapasite geliştiririz. Aynı zamanda dünyanın bu kritik minerallerdeki güvenliğinin güçlendirilmesi çabalarına katkı sağlayabiliriz.

#8
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

TÜRKİYE'NİN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ AVANTAJI Son dönemde nadir toprak elementlerinin başlıca ekonomilerin kritik mineral listelerinde üst sıralarda yer aldığını aktaran Güray, bu minerallerin elektrikli araç motorlarında kullanılan kalıcı mıknatıslarda, rüzgar enerjisi jeneratörlerinde ve özellikle deniz üstü rüzgar santrallerinde yoğun biçimde kullanıldığını söyledi. Güray, Çin'in yüzde 90'ın üzerindeki pazar payı nedeniyle bu alandaki arzın son derece yoğunlaştığını kaydederek, bu durumun nadir toprak elementlerini stratejik bir konuma taşıdığını ifade etti.

#9
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

ESKİŞEHİR'İN BEYLİKOVA İLÇESİNDE KEŞFEDİLEN 694 MİLYON TONLUK NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ Türkiye'nin Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri kaynağıyla önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan ve bu kaynağın azami faydaya nasıl dönüştürüleceğini anlatan Güray, şu ifadeleri kullandı:

#10
Foto - Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!'

Buradaki önerimiz nedir, katma değer. Madencilikten başlamak kaydıyla, doğru proses ve teknolojilerle rafinaja, nihayetinde kalıcı mıknatısa kadar uzanan değer zincirini ülkemiz içinde kurabilmek. Bu zincirin her adımında katma değeri defalarca kat çarpabilmek ve değer yaratabilmek mümkün. Teknolojiyi ne kadar işin içine katarsak, katma değer, ekonomik değer ve stratejik değer de o kadar büyüyor. Buradaki önerimiz, madenden mıknatısa kadar bu değer zincirini doğru stratejiler ve yatırım modelleriyle hayata geçirmek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon
Dünya

İran düğmeye bastı! Tahran'dan İsrail ve ABD hamlesi: Dev operasyon

İran hükümeti, Loristan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı olayları provoke eden 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığını ve casusluk..
Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi
Gündem

Abu Dabi büyükelçimizden, Kılıçdaroğlu’na jest! Kemal'i göremeyince ona oy veren Cem Yılmaz ile fotoğraf verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın müşaviri olan Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, 2023 seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan..
Borsa günü rekorla kapadı
Ekonomi

Borsa günü rekorla kapadı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok ..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu
Dünya

Suudi Arabistan Suriye kararını duyurdu

Suudi Arabistan, Suriye’de hükümet ile YPG/SDG arasında varılan 4 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Riyad yönetimi anlaşmayı memnuniye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23