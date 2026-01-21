  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye karşı önyargısı kırıldı ve... Beşiktaş ilk transferini gerçekleştiriyor! İşte geliş tarihi Bu kadar yeterli denildi ve... Nihayet Ahmed Kutucu'da beklenen gerçekleşiyor! Transfer süreci tamamlanıyor Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar Türkiye'ye uzun yıllar yetecek: '694 Milyon Tonluk rezerv keşfedildi!' Bir dönemin gözdesi çalı süpürgesi yok olma yolunda Uzmanlar büyük riski açıkladı! Geçmeyen burun akıntısına dikkat Türkiye'ye karşı 300 km menzilli füze alıyorlar! Füzeyle nereleri vuracaklarını açıkladılar Bakalım sonu ne olacak? Premier Lig devinden Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Size telefonda bunları söylüyorlarsa dikkat! İşte yeni nesil dolandırıcılık yöntemi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar

Suudi Arabistan'da 11 kulüp kış transferi için izin belgesi aldı. Bu takımlardan biri de Trabzonsporlu Felipe Augusto'yla ilgilenen Al-Ahli...

#1
Foto - Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar

Kış transfer dönemi devam ediyor. Şu anda Suudi Arabistan'dan 11 takım, takviyeler için izin belgesi aldı. Bu kulüplerden biri de Felipe Augusto'yla ilgilenen Al-Ahli... Bordo-Mavililer, Brezilyalı golcüyü bu sezon başında Cercle Kulübü'nden transfer etmişti. 5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

#2
Foto - Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar

1.87 boyundaki futbolcunun, Trabzonspor'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut... Felipe Augusto bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı. 9 gol kaydetti. Henüz asisti bulunmuyor. Al-Ahli'nin kısa süre içinde resmi teklif yapacağı öğrenildi.

#3
Foto - Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar

Eğer Al-Ahli yüksek bir rakam önerirse oyuncu satılacak. Bu durumda Trabzonspor aynı bölgeye takviye yapacak.

#4
Foto - Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar

Türkiye'deki ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek. Süre açısından şu anda bir problem gözükmüyor. Ancak pazarlıklar uzarsa, durum değişebilir...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı
Gündem

Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kutsal değerlerimize saldırarak kirli ellerini şanlı Türk bayrağına uzatma cüretinde bulunan hain olduğu ileri ..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
Borsa günü rekorla kapadı
Ekonomi

Borsa günü rekorla kapadı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok ..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar
Gündem

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar sızdı! Toplantıda Barrack’ı da Şara’yı da kızdırmış! Abdi’ye çifte ŞAM’ar

Suriye Geçici Başkanı Ahmed El Şara ile terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasındaki son müzakerelerde konuşulanların detayları ortay..
Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!
Dünya

Kanada ordusu Taliban'ı örnek alacak!

Kanada ordusunun olası bir ABD işgaline karşı hazırlık yaptığı ve modellemelerinde Afganistan'daki Taliban direnişini örnek aldığı belirtild..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23