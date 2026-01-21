Suudi Arabistan'dan resmen bitirme kararı aldılar: Trabzonspor'a Felipe teklifi: İzin aldılar
Suudi Arabistan'da 11 kulüp kış transferi için izin belgesi aldı. Bu takımlardan biri de Trabzonsporlu Felipe Augusto'yla ilgilenen Al-Ahli...
Kış transfer dönemi devam ediyor. Şu anda Suudi Arabistan'dan 11 takım, takviyeler için izin belgesi aldı. Bu kulüplerden biri de Felipe Augusto'yla ilgilenen Al-Ahli... Bordo-Mavililer, Brezilyalı golcüyü bu sezon başında Cercle Kulübü'nden transfer etmişti. 5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
1.87 boyundaki futbolcunun, Trabzonspor'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu mevcut... Felipe Augusto bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıktı. 9 gol kaydetti. Henüz asisti bulunmuyor. Al-Ahli'nin kısa süre içinde resmi teklif yapacağı öğrenildi.
Eğer Al-Ahli yüksek bir rakam önerirse oyuncu satılacak. Bu durumda Trabzonspor aynı bölgeye takviye yapacak.
Türkiye'deki ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek. Süre açısından şu anda bir problem gözükmüyor. Ancak pazarlıklar uzarsa, durum değişebilir...
