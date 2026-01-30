İşte ayrılığın sebebi ve yeni adresi! Duran Emmi artık yolcu, bağlasan durmaz!
Jhon Duran için Juventus hamle yapmayacak ancak Bundesliga'dan başta Wolfsbburg olmak üzere teklif yolda.
Fenerbahçe’nin haylaz çocuğu Jhon Durán menajerinin de bastırmasıyla Dünya Kupası'nın yer alabilmek için ayrılık bayrağını çekti. Hemen her kulübe önerilen Kolombiyalı için kiralık transfer pazarı ısınmış durumda.
Almanya’dan 3 farklı kulübün nabız yokladığı iddia edildi. Bu kulüpler, sezonun ikinci yarısında hücum hatlarını güçlendirmek adına Durán'ı kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.
Wolfsburg'un, kadrosundaki mevcut forvetlerden birinin ayrılması durumunda Durán için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Juventus'un oyuncuya ilgi gösterdiği ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda bu transfer için devreye girmeme kararı aldığı netleşti.
