İşte Avrupa’nın gol kralları!

Avrupa’nın 10 büyük liginde gol kralı olan futbolculardan 5'i kendi liglerinde şampiyonluk sevinci yaşarken, 9'u ise farklı alanlarda kazandıkları kupalarla sezonu tamamladı. Genç yaşta rekorları alt üst eden Erling Haaland, ilk sezonunda 3 kupa elde etti. Fransa’da şampiyonluklara ambargo koyan Paris Saint-Germain’de (PSG) ise Kylian Mbappe, üst üste 4. kez krallık tacını taktı.Avrupa’da 2022-2023 sezonu sona ererken, gol kralları da belli oldu. Kulüplerin toplam kadro değerlerinin en yüksek olduğu 10 ligde krallık tacını takan isimler, bireysel başarılarının yanına şampiyonlukları ve kupa sevinçlerini de ekledi.