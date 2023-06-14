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İşte Avrupa’nın gol kralları!

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Spor
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İşte Avrupa’nın gol kralları!

2023-06-14 13:29:45
İşte Avrupa’nın gol kralları!

Avrupa’nın 10 büyük liginde gol kralı olan futbolculardan 5'i kendi liglerinde şampiyonluk sevinci yaşarken, 9'u ise farklı alanlarda kazandıkları kupalarla sezonu tamamladı. Genç yaşta rekorları alt üst eden Erling Haaland, ilk sezonunda 3 kupa elde etti. Fransa’da şampiyonluklara ambargo koyan Paris Saint-Germain’de (PSG) ise Kylian Mbappe, üst üste 4. kez krallık tacını taktı.Avrupa’da 2022-2023 sezonu sona ererken, gol kralları da belli oldu. Kulüplerin toplam kadro değerlerinin en yüksek olduğu 10 ligde krallık tacını takan isimler, bireysel başarılarının yanına şampiyonlukları ve kupa sevinçlerini de ekledi.

#1
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

İspanya LaLiga Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, ilk sezonunda toplam46 müsabakada 33 gole imza attı. Bayern Münih formasıyla üst üste yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra 7 kez de gol kralı olan Polonyalı forvet, İspanya’da da ilk sezonunda bu başarısını sürdürdü. Lewandowski, lig şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferinin yanında 34 lig mücadelesinde 23 golle krallık tacını taktı.

#2
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

İtalya Serie A Napoli’nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 33 yıl sonra kazanılan şampiyonluğun mimarlarından oldu. Osimhen, 26 golle gol krallığında zirvede yer aldı. 24 yaşındaki forvet, tüm kulvarlarda ise 39 maçta 31 kez ağları sarstı.

#3
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

Almanya Bundesliga Şampiyonun son hafta belli olduğu Almanya Bundesliga’da gol krallığında iki isim yer aldı. RB Leipzig’li Christopher Nkunku ile Werder Bremen’in forveti Niclas Füllkrug, sezonu 16 golle tamamladı. Nkunku, Leipzig formasıyla Almanya Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

#4
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

Fransa Ligue 1 Fransa’da şampiyonluğa ambargo koyan Paris Saint-Germain’de Kylian Mbappe, üst üste 4. kez gol krallığına ulaştı. Ligde 34 müsabakaya çıkan Fransız yıldız, 29 golle zirvede bu alanda ilk sırada bulunuyor. Mbappe'nin toplamda ise 43 karşılaşmada 41 golü var.

#5
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

Portekiz Ligi Şampiyonluğu Benfica’ya kaptıran Porto, ligi 2. sırada tamamlarken, İranlı golcüsü Mehdi Taremi de 22 golle gol kralı oldu. Şampiyonlar Ligi’nde de 7 maça çıkan Taremi, 5 kez ağları sarstı. Başarılı futbolcu, Portekiz Kupası’nda da kupa sevinci yaşadı.

#6
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

Hollanda Eredivisie Hollanda Eredivisie’de sezon Feyenoord’un şampiyonluğu ile tamamlanırken, gol krallığında iki isim yer aldı. PSV Eindhoven forması giyen Xavi Simons ile Utrecht’in santrforu Tasos Douvikas, 19 gol kaydetti. Simons, kırmızı-beyazlı formayla ilk sezonunda Hollanda Kupası şampiyonluğunu kazandı.

#7
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

Spor Toto Süper Lig Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Enner Valencia, gol kralı oldu. Ekvadorlu forvet, sezon boyu krallık koltuğunda otururken, 31 lig maçında 29 gole imza attı. Valencia, takımıyla Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

#8
Foto - İşte Avrupa’nın gol kralları!

Belçika Jupiler Pro League Belçika’da şampiyonluk play-off maçları sonrası belli olurken, Royal Antwerp 66 yıl sonra şampiyonluğunu ilan etti. Ligin gol kralı, 20 golle KAA Gent'ten Hugo Cuypers oldu.

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