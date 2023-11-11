İşte asgari ücretteki en güçlü tahmin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken, asgari ücret ve emekli ikramiyesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ekonomist Muhammet Bayram yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sadece 7 milyon asgari ücretliyi değil bu ücret özel sektörde çalışan tüm kişileri etkiliyor. Bir önceki dönemde yüzde 34’lük bir zam artışı yapılmıştı.