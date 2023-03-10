İşte adım adım yapılanlar... Testleri geçemeyen inşaatlara ‘dur’ ihtarı

"1 hafta 10 gün sürüyor" İnşaatlarda yapılan testler hakkında bilgi veren özel bir beton laboratuvarının sorumlusu Kadir Kaya, "Depremden önce vatandaşlar sadece daireyi satın alıyordu. Depremden sonra daireler ‘sağlam mı değil mi' diye araştırmaya başladılar. Depremden önce üretilen binalarla ilgili rutin işimizi yapıyorduk. Şu anda üretilen binalarla ilgili laboratuvar deneylerini yapıyoruz. Ama şu anda aşırı talep var. Vatandaşlar ‘binalarımız sağlam mı' diye müracaat ediyorlar. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığını ilk önce yapı denetim sistemine dahil mi değil mi diye inceleyerek başlıyoruz. Denetim sistemine dahilse zaten testleri yapılmış bir bina oluyor. Eğer yapı denetime tabi değilse kapsamlı bir performans analizine ihtiyacı oluyor. Biz burada laboratuvar hizmeti veriyoruz. Kapsamlı bir performans analizini yapacak olan binanın statikçisi oluyor ve bizden talep ediyor. Bina katından karot almamızı, röntgen çekmemizi, demirlerin detaylarını, beton basınç dayanımını isteyebilirler. Statikçi bizim vermiş olduğumuz verilere dayanarak, binanın taşıyıcısı sağlamı mı değil mi diye ortaya çıkarmış olur. Bu hususta güçlendirmeye uygunsa, güçlendirme projesi hazırlanır. Eğer ki uygun değilse binanın tahliyesi ve yıkımı istenir. İnsanlar karot işleminin binalara hasar verdiğini düşünüyorlar. Mevzuatına uygun bir şekilde alınırsa karot binalara zarar vermiyor. Yapılan işlemlerin laboratuvar kısmı binanın durumuna göre 1 hafta 10 gün sürüyor. Binanın dayanıklı olup olmadığını öğrenmek için bakılması gereken en önemli unsur, binada dezenformasyon, çatlama, kesilme, kırılma gibi durumlar var mıdır bunlara bakılması gerekiyor. Zaten buna göre performans talebinde bulunması gerekmektedir. Laboratuvarın yapması gereken şey numuneleri alıp deneyleri yapmaktır" dedi.