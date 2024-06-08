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Yaşam
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İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

2024-06-08 18:47:56
İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

Her yıl kurban bayramında acemi kasaplar pek çok kaza yaşıyor. İşte. acemi kasaplara en iyi çözüm yolu...

#1
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dünyaca ünlü Bursa bıçaklarına talep arttı. Kalitesiyle ünlenen Bursa bıçaklarının yanı sıra kesilmelere karşı çelik eldivenler de raflarda yerini aldı. Kurban Bayramlarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla dolup taşarken, Bursa'da satışa sunulan çelik eldiven yaralanmaların önüne geçecek.

#2
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

Kurbanı keserken yanlışlıkla ellerini kesen vatandaşlar için satışa sunulan çelik eldiven büyük ilgi görüyor. Çelik yapısıyla rahat kullanılan, bıçak darbesi geldiğinde elleri kesilmekten koruyan çelik eldiven 4 bin ile 6 bin lira arasında alıcı buluyor.

#3
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

Bursa bıçaklarının kalitesi nedeniyle satışlarda ciddi bir artış olduğunu belirten bıçak ustası Aziz Şen, “Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle müşterilerimiz bıçaklarını getirmeye başladı. Bu yıl bıçaklar biraz erken geldi, son zamanlara bırakmadılar. Bununla birlikte yeni bıçak alımında bir artış var. Bursa bıçaklarının kalitesini bilmeyen yok. Bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle memleketlerine gidecek müşterilerimiz bıçaklarını temin ediyor.

#4
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

Bu yıl güncel olarak bıçak bileme ücreti 25 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Genelde bıçak biletme yerine yeni bıçak alınıyor. Kasaplar az çok bıçakların kalitesinden anlıyor. Ben bıçakların bilinen markalardan temin edilmesini öneriyorum. Sonuçta Kurban Bayramı'nda sıkça yaralanma vakaları oluyor. Kesmeyen bıçakta sıkıntı yaşanıyor. Bundan dolayı bıçaklarını elden geçirmelerini, önlemlerini almalarını hatta koruyucu eldiven kullanmalarını öneriyorum. Zaten işini bilen kasap son güne bırakmıyor, bayram öncesi hazırlığını tamamlıyor” şeklinde konuştu.

#5
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

Acemi kasapların korkulu rüyası haline gelen el kesilmelerine karşı çelik eldivenlerin kesin çözüm olduğunu ifade eden bıçakçı Mehmet Pirge, “Eldiven ciddi yaralanmaların önüne geçer. Çelik eldiven el kesilmesinin tamamen önüne geçer. Biraz pahalıdır ama tam güvence verir. Bir de koruyucu eldiven var, bu ise yüksek koruma sağlar ama kesilmenin tamamen önüne geçemez. Koruyucu eldivenin fiyatı daha uygundur. Profesyonel kullanıcıların hepsi çelik eldiveni mutlaka kullanır” dedi.

#6
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

#7
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

#8
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

#9
Foto - İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

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