İşte acemi kasapların kurtarıcısı!

Bu yıl güncel olarak bıçak bileme ücreti 25 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Genelde bıçak biletme yerine yeni bıçak alınıyor. Kasaplar az çok bıçakların kalitesinden anlıyor. Ben bıçakların bilinen markalardan temin edilmesini öneriyorum. Sonuçta Kurban Bayramı'nda sıkça yaralanma vakaları oluyor. Kesmeyen bıçakta sıkıntı yaşanıyor. Bundan dolayı bıçaklarını elden geçirmelerini, önlemlerini almalarını hatta koruyucu eldiven kullanmalarını öneriyorum. Zaten işini bilen kasap son güne bırakmıyor, bayram öncesi hazırlığını tamamlıyor” şeklinde konuştu.