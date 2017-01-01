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İşte 23 Nisan resepsiyonundan kareler

  • TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenleniyor.

  • TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Kahraman, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı, teker teker tokalaştı.

  • Törene ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile katıldı.

  • Resepsiyona gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kahraman, Yıldırım ile birlikte kapıda karşıladı.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer almadığı resepsiyonda, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve bazı CHP milletvekilleri hazır bulundu.

  • Resepsiyona Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YSK Başkanı Sadi Güven, yabancı misyon katıldı.

  • Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti.

  • Resepsiyonda Başbakanı Yıldırım da Bahçeli ile kısa süre sohbet etti.

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