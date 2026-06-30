BYD'nin Manisa yatırımını engelleyen Çin köşeye sıkıştı: Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor

Çin kamu şirketleri, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Rotası olarak da bilinen Orta Koridor’un geliştirilmesi için şimdiden yüz milyonlarca dolarlık yatırım yaptı. Gürcistan merkezli Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia hükümetler arası programına göre Çin, Hazar Denizi’ndeki Bakü Limanı için yaklaşık 70 milyon dolar hibe ve yaklaşık 2 milyon dolar değerinde ekipman desteği sağladı. Çinli şirketler ayrıca Hazar Denizi’nin diğer yakasında, Kazakistan’daki Aktau’da 300 milyon dolarlık yeni liman projesine katıldı. Çin’in Avrupa Birliği’nin en büyük ithalat kaynağı olması, güzergâhın ticari önemini artırıyor. Rota çeşitliliği, Pekin açısından hem ihracat sürelerini kısaltma hem de dış şoklara karşı tedarik akışını koruma amacı taşıyor.