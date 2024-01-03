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İşte 2023'ün en önemli arkeolojik keşfi

2024-01-03 11:50:29
İşte 2023'ün en önemli arkeolojik keşfi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında kazı çalışmaları yürütülen Tavşanlı Höyük, Türkiye’de yılın en önemli arkeolojik keşfi seçildi.

#1
Foto - İşte 2023'ün en önemli arkeolojik keşfi

Prof. Dr. Erkan Fidan tarafından Kütahya'da 2021 yılından bu yana sürdürülen Tavşanlı Höyük kazıları, Türkiye’de önemli bir başarıya imza attı.

#2
Foto - İşte 2023'ün en önemli arkeolojik keşfi

Ulusal bir gazete tarafından düzenlenen ve arkeoloji uzmanları ile arkeoloji lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan yaklaşık bin kişilik seçici kurulun görüşüne sunulan Tavşanlı Höyük kazılarında bulunan yaklaşık dört bin yıllık iki insan iskeleti, Türkiye’de yılın en önemli arkeolojik keşifleri içerisinde gösterildi.

#3
Foto - İşte 2023'ün en önemli arkeolojik keşfi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Henüz 3 yıldır kazı çalışmaları yürütülen Tavşanlı Höyük, 2022 yılında aynı listede hançer ve mühür buluntularıyla üçüncü olmuştu. Günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında Türkiye’de sadece iki adet insan beyni bulunmuştu. 2023 yılında Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda beyni ve derisi korunmuş şekilde bulunan insan kalıntılarıyla Tavşanlı Höyük en önemli arkeolojik keşifler listesinde ikinci sırada yer aldı. İnsan derisi ise ilk kez Tavşanlı Höyük kazılarında bulunmuş oldu. Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum'' dedi.

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