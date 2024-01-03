İşte 2023'ün en önemli arkeolojik keşfi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Henüz 3 yıldır kazı çalışmaları yürütülen Tavşanlı Höyük, 2022 yılında aynı listede hançer ve mühür buluntularıyla üçüncü olmuştu. Günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarında Türkiye’de sadece iki adet insan beyni bulunmuştu. 2023 yılında Tavşanlı Höyük'te yapılan kazılarda beyni ve derisi korunmuş şekilde bulunan insan kalıntılarıyla Tavşanlı Höyük en önemli arkeolojik keşifler listesinde ikinci sırada yer aldı. İnsan derisi ise ilk kez Tavşanlı Höyük kazılarında bulunmuş oldu. Prof. Dr. Erkan Fidan ve ekibini bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum'' dedi.