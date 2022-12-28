İşte 2022 yılının en büyük 10 siber saldırısı

2022’de diğer fidye yazılım aktörleri de harekete geçti. Eylül ayına ait bir CISA uyarısı, İran bağlantılı tehdit aktörlerinin diğer hedeflerinin yanı sıra ABD’deki bir yerel yönetime ve havacılık şirketine saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıda, devlet destekli kuruluşlar için pek de yaygın olmayan bir şekilde fidye yazılımı saldırıları için kötü üne sahip Log4Shell kullanıldı. Aynı zamanda Kasım ayında ABD’deki bir devlet organizasyonuna yönelik gerçekleşen saldırı için de İran suçlandı. İsmi açıklanmayan bir Federal Sivil Yönetim Organı (FCEB) kuruluşu veri ihlaline maruz kalmış ve bu saldırıda kripto para madenciliğine yönelik bir kötü amaçlı yazılım kullanılmıştır.