2022-12-28 12:12:36 İşte 2022 yılının en büyük 10 siber saldırısı
2022 yılında küresel ekonomi, bir krizden diğerine sürüklenerek altüst oldu. COVID-19 birçok bölgede azalmaya başladığında, bunun yerini artan enerji faturaları, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı aldı. Bunların bir kısmı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin sonucuydu. Bu gelişmeler finansal güdümlü ve devlet destekli tehdit aktörleri için yeni fırsatların kapılarını açtı. Bu aktörler, hükümetleri, hastaneleri, kripto para şirketlerini ve birçok diğer kuruluşu hedef aldı. Hazırlanan liste belli bir sıralama ölçütü taşımıyor. Uzmanlar, listeyi Ukrayna’yı hedef alan ve hemen ardından dünya genelinde karşılaşılan kötü amaçlı siber saldırıları göz önüne alarak oluşturduklarının altını çiziyorlar.