İstasyonlar kuruldu! Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da

Bir değişimi incelemek için tek ölçüm yetmediğini, bunun gibi en az 2 dönem, farklı periyotlarda ölçümler yapılarak bunların incelenmesi gerektiğini söyleyen Karabulut, “Bu çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz verilerle buzul, kar değişimi, deniz seviyesi değişimi, troposferdeki yoğuşabilir su buharı gibi değerleri nicel olarak ortaya koyacağız. Ayrıca bu veri birçok çalışmaya altlık sağlayacak. Gelecek senelere yönelik yapılacak buzul değişim modellerinin doğruluğunu artıracak ayrıca uydu görüntüleri işlenerek elde edilen sonuçların doğrulanması için de kullanılabilecektir.” şeklinde konuştu.