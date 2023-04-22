İstasyonlar kuruldu! Türk bilim insanları Beyaz Kıta'da

“Geçen sene çektiklerimizle bu sene çektiğimiz alanı karşılaştırıp hem hacimsel hem de alansal olarak buzullarda değişim var mı onu inceleyeceğiz. Ayrıca yer radarı dediğimiz GPR ile geçen sene ölçtüğümüz alanı tekrar bu sene ölçtük ve hacimsel olarak ikisi arasındaki farkı inceleyeceğiz. TAE 4 seferinden itibaren yaklaşık 4 senedir veri toplayan GNSS istasyonlarımızın verisini aldık. Bu veriler ile de alanda hem buzul ve kar değişimi, hem deniz seviyesi değişimi, hem de atmosferik çalışmalar yapmaktayız.”