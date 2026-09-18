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İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

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İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

İstanbul’un son selatin camisi olarak kentin simgeleri arasındaki yerini alan Türkiye’nin en büyük camisi Büyük Çamlıca Camii, gün batımında kartpostallık görüntülere sahne oldu.

#1
Foto - İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs 2019 yılında açılan Büyük Çamlıca Camisi İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor.

#2
Foto - İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

Hemen her noktadan görünen ve gün batımında muhteşem görüntüsüyle İstanbul’u selamlayan dev eser, kentin son selatin camisi olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

57 bin 500 metrekarelik alana kurulu dev külliyede 65 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Ayrıca konferans salonu, kütüphane, sanat galerisi, müze, atölyeler ve otopark gibi birimlere de sahip.

#4
Foto - İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

İnşaatına 19 Mart 2013'te başlanan cami Türkiye'nin en büyük camisi vasfını da taşıyor. Bu dev eser İstanbul'un hemen her noktasından rahatça görülebiliyor.

#5
Foto - İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

İmanın şartını temsilen 6 minaresi bulunan caminin minare uzunlukları da Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre yüksekliğinde yapıldı. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi, İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesiyse İstanbul'un plaka numarasını ifade ediyor.

#6
Foto - İstanbul'un son simgesi gün batımında büyüledi!

İç yüzeyine 16 Türk devletini temsilen Allah'ın isimlerinden 16'sının yer aldığı Kubbesinde Haşr Suresi'nin son iki ayeti de yazılı bulunuyor.

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