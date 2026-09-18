Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla "Birliğin Gücü-2026" tatbikatı düzenlenecek.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla "Birliğin Gücü-2026" tatbikatı düzenlenecek.
Tatbikat, Karabağ ekonomik bölgesindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Karabağlar Eğitim Merkezi ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait sularında bulunan "Büyük Zire" eğitim bölgesinde gerçekleştirilecek.
Personel, muharebe araçları, deniz ve hava araçları ile insansız hava araçlarının katılacağı tatbikatın temel amacı, ortak operasyonlara hazırlık seviyesinin artırılması, birlikler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, eğitim prosedürlerinin standartlaştırılması ve birliklerin yeni muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesi olarak sıralandı.
Tatbikata katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı personel ve hava araçlarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.
Açıklamada, tatbikatın başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.
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