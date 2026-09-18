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Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek

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AA Giriş Tarihi:

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla "Birliğin Gücü-2026" tatbikatı düzenlenecek.

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Foto - Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek

#2
Foto - Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek

Tatbikat, Karabağ ekonomik bölgesindeki Kızılkaya Eğitim Merkezi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Karabağlar Eğitim Merkezi ve Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait sularında bulunan "Büyük Zire" eğitim bölgesinde gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek

Personel, muharebe araçları, deniz ve hava araçları ile insansız hava araçlarının katılacağı tatbikatın temel amacı, ortak operasyonlara hazırlık seviyesinin artırılması, birlikler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, eğitim prosedürlerinin standartlaştırılması ve birliklerin yeni muharebe kabiliyetlerinin geliştirilmesi olarak sıralandı.

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Foto - Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek

Tatbikata katılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı personel ve hava araçlarının Azerbaycan'a geldiği bildirildi.

#5
Foto - Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan "Birliğin Gücü"nü gösterecek

Açıklamada, tatbikatın başlangıç ve bitiş tarihlerine ilişkin bilgi verilmedi.

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