  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
17
İstanbul'un karla imtihanı devam ediyor

2022-03-10 09:31:08
İstanbul'un karla imtihanı devam ediyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. E-5 karayolu Güzelyurt mevkii Metrobüs üst geçitte beyaz örtü ile kaplandı. İstanbul’da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul’a girişlerine izin verilmiyor. İstanbul’a girişlerde kamyon ve tırlar polis ekipleri tarafından bekleme alanlarına yönlendiriliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadarKamyonve tırların İstanbul’a girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Sabah saat 04.00’ten itibaren ekipler İstanbula giriş yapan kamyon ve tırları bekleme alanlarına alarak, İstanbul’a girişlerine izin vermedi.

#1
Foto - İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey'de de trafiğe neden oldu. Yağışın etkili olması ile birlikte Mahmutbey Edirne istikametinde araç trafiği yan yol üzerine verildi. Otoyoldan kar küreme araçlarının da geçtiği ve bazı vatandaşların servis araçlarına yol kenarında bindiği görüldü.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey'de de trafiğe neden oldu. Yağışın etkili olması ile birlikte Mahmutbey Edirne istikametinde araç trafiği yan yol üzerine verildi. Otoyoldan kar küreme araçlarının da geçtiği ve bazı vatandaşların servis araçlarına yol kenarında bindiği görüldü.

#2
Foto - Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.

Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.

#3
Foto - İstanbul’da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçlarının yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.

İstanbul’da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçlarının yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’da yüzde 31 olarak trafik yoğunluğu ölçüldü.

#4
Foto - Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

#5
Foto - Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda trafik saat 08.00’da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda trafik saat 08.00’da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

#6
Foto - ESENYURT- Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan servis minibüslerinin kazaları kameraya yansıdı.

ESENYURT- Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan servis minibüslerinin kazaları kameraya yansıdı.

#7
Foto - Esenyurt Atatürk Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda servis araçları kaza yaptı. İki işçi servisi kayganlaşan yolda birbirine çarptı. Daha arkadan gelen içinde işçilerin bulıunduğu başka bir servis aracı da yolda kaymaya başladı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda servis araçları kaza yaptı. İki işçi servisi kayganlaşan yolda birbirine çarptı. Daha arkadan gelen içinde işçilerin bulıunduğu başka bir servis aracı da yolda kaymaya başladı.

#8
Foto - Minibüs önündeki minibüslere çarpıp dururken, bu sefer de minibüsler kaymaya başladı. Kayan minibüsler yoldaki başka araçlara çarpıp durabildi. Kazalarda yaralanan olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı.

Minibüs önündeki minibüslere çarpıp dururken, bu sefer de minibüsler kaymaya başladı. Kayan minibüsler yoldaki başka araçlara çarpıp durabildi. Kazalarda yaralanan olmazken, yol trafiğe tamamen kapandı.

#9
Foto - Minibüslerin kayma ve çarpışma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Minibüsler kayarken yoldaki bazı kişilerin araçları durdurmaya çalışmaları da görüntülere yansıdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

Minibüslerin kayma ve çarpışma anları saniye saniye kameraya yansıdı. Minibüsler kayarken yoldaki bazı kişilerin araçları durdurmaya çalışmaları da görüntülere yansıdı. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

#10
Foto - BEYLİKDÜZÜ- İstanbul, Sibirya üzerinden gelen ve 'Aybar' kar fırtınası olarak adlandırılan soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

BEYLİKDÜZÜ- İstanbul, Sibirya üzerinden gelen ve 'Aybar' kar fırtınası olarak adlandırılan soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

#11
Foto - Aybar fırtınası İstanbul'da etkili olmaya başladı. Etkili olmaya başlayan yağıştan dolayı işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Aybar fırtınası İstanbul'da etkili olmaya başladı. Etkili olmaya başlayan yağıştan dolayı işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

#12
Foto - İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından dün aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Taksim'de de aynı manzara vardı. Taksim Meydanı karın etkisiyle beyaza büründü.

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından dün aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Taksim'de de aynı manzara vardı. Taksim Meydanı karın etkisiyle beyaza büründü.

#13
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

#14
Foto - ÇAMLICA İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Anadolu yakasında yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

ÇAMLICA İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Anadolu yakasında yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor.

#15
Foto - Yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi ve binaların çatıları, yollar beyaza büründü. Çamlıca tepesinden boğaz yönüne yoğun sisin olduğu görüldü. Zeytinburnu Cevizlibağ'da kar yağışı kısa süreyle etkili oldu. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Cevizlibağ'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağış nedeniyle Çamlıca Tepesi ve binaların çatıları, yollar beyaza büründü. Çamlıca tepesinden boğaz yönüne yoğun sisin olduğu görüldü. Zeytinburnu Cevizlibağ'da kar yağışı kısa süreyle etkili oldu. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Cevizlibağ'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

#16
Foto - ŞİŞLİ- İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Şişli’de yolların karla kaplandığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şişli’de yollar ve üst geçit karla kaplandı. Karla kaplanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmeye çalışan vatandaşların ise yağışa karşı hazırlıklı oldukları görüldü.

ŞİŞLİ- İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor. Şişli’de yolların karla kaplandığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şişli’de yollar ve üst geçit karla kaplandı. Karla kaplanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmeye çalışan vatandaşların ise yağışa karşı hazırlıklı oldukları görüldü.

Ukrayna duyurdu! Tamamen kesildi
Dünya

Ukrayna duyurdu! Tamamen kesildi

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini bildirdi.

Teknoloji

"Milli Muharip Uçak" motorunda kritik gelişme

"Milli Muharip Uçak"ta kullanılacak "Özgün Motor" için süreç belirginleşiyor. Motorun, Kale Grubu ile Rolls-Royce tarafından ortaklaşa kurul..
Brent petrolün varil fiyatı düştü
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı düştü

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü.

İtalya: Rus gazına bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz
Dünya

İtalya: Rus gazına bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz

İtalya Başbakanı Mario Draghi, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yüksek önem verdiklerini ve Rus gazına bağımlılıklarını azaltmak içi..
Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü! Korkunç olay!
Dünya

Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü! Korkunç olay!

Pakistan'da korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, yeni doğan kız çocuğunu erkek olmadığı gerekçesiyle öldürdü. Olay, sosyal medyada infial yar..
ABD bir kez daha belirtti: Size uçak yok
Dünya

ABD bir kez daha belirtti: Size uçak yok

ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya MİG-29 savaş uçağı transfer etme fikrini desteklemediğini belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay