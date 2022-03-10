İstanbul'un karla imtihanı devam ediyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. E-5 karayolu Güzelyurt mevkii Metrobüs üst geçitte beyaz örtü ile kaplandı. İstanbul’da beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların İstanbul’a girişlerine izin verilmiyor. İstanbul’a girişlerde kamyon ve tırlar polis ekipleri tarafından bekleme alanlarına yönlendiriliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ikinci bir duyuruya kadarKamyonve tırların İstanbul’a girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu. Sabah saat 04.00’ten itibaren ekipler İstanbula giriş yapan kamyon ve tırları bekleme alanlarına alarak, İstanbul’a girişlerine izin vermedi.