İstanbul’un hafızası anıt ağaçlarda gizli

Hikayeleri olan İstanbul'un sembol anıt ağaçları yerinde anlatan Prof. Dr. Ünal Asan, Florya Atatürk Ormanı'nda anıtsal niteliğe sahip çok sayıda sakız ağacının olduğunu, bu ağaçların en yaşlısının üzerinde insan yüzüne benzeyen mask bulunduğunu aktararak, "Ağacın gövdesinde gözüyle ağzıyla tam bir mask var. 30 sene evvel çok belirgin bir şekilde gözüküyordu. Şekil biraz bozulmuş ama hala maskı görebiliyoruz." dedi. Yaklaşık 300 yaşındaki anıt ağaçlardan biri olan "Taşlı çınar" da denen "Gülhane çınarının" hikayesine değinen Asan, İstanbul'da imar faaliyetlerinin başladığı dönemde binaların yıkılmasıyla yapılan yol genişletme çalışmalarında anıt ağacın yanına bir taş bırakıldığını anlatarak, "Radyoda yapılan bir konuşmada 'Neden o taş orada?' dendiğinde, 'İmar faaliyetlerine başladık, 40-50 yıl sonra insanların nereden nereye geldiğimizi görmeleri için o taşı oraya şahit bıraktık.' dendi. Daha sonra taş oradan alındı. Bu ağaç devlet gücünü temsil eden bir simge. Yaşı yaklaşık 320, bu bölgenin en kalın çaplı çınarı bu." diye konuştu. Asan, Beyazıt Camisi avlusundaki anıt ağacın hem fiziksel boyutları hem de tarihi açıdan önemini vurgulayarak, "Adına 'Beyazıt çınarı' diyoruz. Tarihsel özelliği, 1960-70 yıllarına kadar, idam cezasına mahkum olan suçlular bu anıt ağaca asılırdı." bilgisini paylaştı.