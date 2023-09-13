  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

Türkiye'den tarihi doğalgaz hamlesi! Dünya işte şimdi kapımızda pervane olacak

Payitaht Abdülhamid'in unutulmaz ismi Kuruluş Osman'da! Taze kan getirecek

Hükümet'ten binlerce gence iş imkanı! Eğitim programıyla istihdam

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ baraj doluluk oranlarını açıklandı

CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

Akaryakıta çok büyük zam! İstasyonlara gidip tabelayı görenler şok olacak

Tezgahlar balıkla dolup taşıyor! İşin uzmanından damak çatlatan balık tarifi

Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Kartal'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Gündem
4
İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

2023-09-13 07:57:53
İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

#1
Foto - İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGT 008 plakalı Yasin L. idaresindeki motosiklet, bilinmeyen bir nedenle İETT otobüsüne çarptı.

#2
Foto - İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

HAMİLE KADIN OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI Kazada motorun arkasında yolculuk yapan kadın, İETT otobüsünün altında kaldı. Öte yandan ağır şekilde yaralanan kadının hamile olduğu öğrenildi.

#3
Foto - İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar emniyet, sağlık ve itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı kadını aracın altından çıkardı. Çıkarılan hamile kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Emeklilere zam teklifi: 1 Ekim müjdesi erken verildi! 16 milyon emekliye çok büyük sürpriz
Ekonomi

Emeklilere zam teklifi: 1 Ekim müjdesi erken verildi! 16 milyon emekliye çok büyük sürpriz

Emekli maaşları için 1 Ekim'de en düşük emekli maaşlarına ara bir zam yapılacağına dair yapılan önceki önceki açıklamaların ardından zam tek..
Aksaraylı taraftarlardan çok net Amedspor uyarısı!
Spor

Aksaraylı taraftarlardan çok net Amedspor uyarısı!

68 Aksaray Belediyespor'un taraftar grubu 68 Ergenekon, bu hafta sonu Aksaray'da oynanacak Amedspor maçına ilişkin net bir uyarıda bulundu...
Türkiye o ilimizde proje için el değiştirdi! Resmen duyurdular
Ekonomi

Türkiye o ilimizde proje için el değiştirdi! Resmen duyurdular

Elazığ'da dev proje el değiştirdi! Palu Kovancılar 150 Yataklı Devlet Hastanesini yapacak firma belli oldu
Türkiye uyarısı! Meteoroloji hazır olun' deyip tarih verdi: Bu kez uyarı 5 il için, sağanak yağış geliyor!
Yaşam

Türkiye uyarısı! Meteoroloji hazır olun' deyip tarih verdi: Bu kez uyarı 5 il için, sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan değerlendirmede 5 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu...
İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı!
Medya

İYİ Parti’den flaş yerel seçim kararı! "AK Parti’yi destekleyecekler"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı merak konusu olurken, İYİ Parti kulislerinde konuşulan bomba iddiaları Fatih Altaylı köşesine taş..
AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!
Gündem

AK Parti'den Türkiye ile AB arasında vize serbestisi açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçimler sonrasında ortaya çıkan tabloyla AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23