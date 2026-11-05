  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arda kadroda neden yoktu? Mourinho sebebini açıkladı Bakın hangi ülkeden kanca atıldı: Luis Campos'un Batrakov planı: Sezon sonunda bitirelim Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımını bıraktı Soğuk algınlığı ve grip büyük paniğe yol açtı: 'eyvah' dedirten uyarı... Bakın nasıl mesaj gelmiş Megakentte kuraklık kabusu yaşanıyordu... İstanbul'a her gün bereket yağıyor! İşte barajlarda son durum Teröristler, Müslümanların araçlarını ateşe verdi! Beklenen fırsatlar geldi! Tarım Kredi 5-9 Kasım 2026 aktüel kataloğunda neler var? Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TAYFUN Blok-2 füzeleri ve HÜRKUŞ-II TSK envanterine girdi! Askerimizi şehit eden kurşun bakın hangi ülkeden gelmiş: MSB açıkladı İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da dünyayla buluşuyor! Bakan Ersoy haberi verdi
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

Eskişehir'de nadir toprak elementlerinin ardından, dünyanın en büyük ikinci rezervi olma özelliğini taşıyan devasa bir rezerv daha ortaya çıktı.

#1
Foto - Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

Kimya Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Kübra Köşe Kaya'nın yürütücülüğünü yaptığı "Yerli Kaynaklı Doğal Mineral Katkılı 3B Baskılı Fotoanotlar ile PEC Hücre Geliştirilmesi Projesi"nde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Mehtap Görgün Erşan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Doç. Dr. Ceren Orak ve Arş. Gör. Muhammed Taha Yıldız araştırmacı, Prof. Dr. Sabit Horoz ise danışman olarak görevalıyor.

#2
Foto - Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

TÜBİTAK tarafından da desteklenen projeyle, Eskişehir'le özdeşleşen ve geleneksel el sanatlarında kullanılan lüle taşının, ileri teknoloji uygulamalarında kullanılması amaçlanıyor.

#3
Foto - Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

Arş. Gör. Kübra Köşe Kaya, AA muhabirine, ülkenin değerli bir kaynağı olan ve halk arasında lüle taşı olarak bilinen sepiyoliti teknolojide değerlendirmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Fotoelektrokimyasal bir hücre tasarlamak istediklerini anlatan Kaya, "Buradaki tasarlayacağımız hücreyle de hidrojen elde etmek istiyoruz. Hidrojen temiz bir enerji kaynağı." dedi.

#4
Foto - Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

Kaya, lüle taşının Eskişehir'de bolca bulunduğunu ve Türkiye'nin dünyanın ikinci büyük rezervine sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bu taşı süs eşyası olmaktan ziyade bilim ve teknolojiyle harmanlayarak hidrojen enerji elde etmede kullanmak istiyoruz. Fotoelektrokimyasal bir hücre tasarlıyoruz ve bu hücredeki elektrot malzememizin ana kaynağı da sepiyolit minerali olacak. Dünya yenilenebilir enerjiye yöneldi çünkü iklim değişimleri ve temiz enerjiye olan ilgi arttı. Türkiye COP31 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye 2053'te net sıfır emisyona sahip ülke olmak istiyor. Bunları sağlayabilmemiz için bu aşamaları gerçekleştirmemiz lazım. Sepiyolit minerali gibi elektrotlar yaparak hidrojen enerjisini elde edebileceğimiz sistemleri kendimiz tasarlamak istedik. Bu sistemi yurt dışından alıyoruz ve maliyeti yüksek. Maliyeti yüzde 70 azaltarak yerli bir malzeme ve bunun bileşenlerini üretmek istiyoruz."

#5
Foto - Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

Geliştirecekleri sistemde güneş ışığının doğrudan elektrodun üzerine geleceğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

#6
Foto - Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

"Elektrodun içerisindeki ışığa duyarlı malzemeler de bu enerjiden yararlanarak suyun ayrışmasını sağlayan tepkimelere katkıda bulunacak. Sepiyoliti seçmemizin temel nedeni kendine özgü bir yapısının olması. Bu mineral çok ince liflerden oluşuyor ve geniş bir yüzey alanına sahip. Biz de bu özelliklerini üreteceğimiz elektrotlara katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Sepiyolit tek başına hidrojen üreten malzeme değil. Bu nedenle onu ışığa duyarlı ve elektrik iletimini destekleyen diğer malzemelerle birleştireceğiz ve bir mürekkep hazırlayacağız. Daha sonra sepiyolitin elektrotların yapısını ve performansını nasıl etkilediğini göreceğiz. Aslında yapmak istediğimiz şey, ülkemizde bulunan doğal bir minerale yeni bir kullanım alanı kazandırmak."

#7
Foto - Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

Öncelikle laboratuvarda farklı malzemeleri bir araya getirerek özel bir mürekkep hazırlayacaklarını belirten Kaya, "Bu mürekkebi üç boyutlu yazıcıda kullanarak elektrotlar üreteceğiz. Ardından elektrotları, kendi tasarlayacağımız ve içerisinde su bulunan bir hücreye yerleştireceğiz. Güneş ışığı elektrodun üzerine geldiğinde malzemenin içerisinde elektriksel yükler oluşacak. Biz de bu yüklerden yararlanarak uygun elektriksel koşullar altında suyun ayrışmasını sağlayan tepkimeleri gerçekleştirmiş olacağız. Bu tepkimeler sonucunda hidrojen ve oksijen elde etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?
Gündem

33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?

Türkiye’nin ilk strateji merkezlerinden Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) kurucularından Alper Tan, bugünkü köşesinde 17’si Avrupa’dan 3..
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Gündem

Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni

Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde gerçekleşen vefatına ilişkin Adli Tıp Kurumu ra..
Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak
Dünya

Mesele Türkiye olunca takvimi bozuldu! Merz, Antalya'daki COP31 zirvesine katılmayacak

Avrupa'da her fırsatta iklim ve çevre mürebbitliğine soyunan, Türkiye karşısında her defasında ayak oyunlarına başvuran Alman zihniyeti bir ..
ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
Gündem

ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadı..
Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı
Gündem

Yarışmacı CİMER'i anlattı! Beyazıt Öztürk'ün ağzı açık kaldı

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu “Beyaz'la Joker” yarışmasında bir yarışmacının CİMER hakkında anlattıkları dikkat çekti. Devletin vatandaşın sesin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23