Dünyanın ikinci büyük rezervine Eskişehir'de ulaşıldı: Kentin altında büyük bir servet var

"Elektrodun içerisindeki ışığa duyarlı malzemeler de bu enerjiden yararlanarak suyun ayrışmasını sağlayan tepkimelere katkıda bulunacak. Sepiyoliti seçmemizin temel nedeni kendine özgü bir yapısının olması. Bu mineral çok ince liflerden oluşuyor ve geniş bir yüzey alanına sahip. Biz de bu özelliklerini üreteceğimiz elektrotlara katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Sepiyolit tek başına hidrojen üreten malzeme değil. Bu nedenle onu ışığa duyarlı ve elektrik iletimini destekleyen diğer malzemelerle birleştireceğiz ve bir mürekkep hazırlayacağız. Daha sonra sepiyolitin elektrotların yapısını ve performansını nasıl etkilediğini göreceğiz. Aslında yapmak istediğimiz şey, ülkemizde bulunan doğal bir minerale yeni bir kullanım alanı kazandırmak."