2023-09-06 09:03:42 İstanbul'u sağanak vurdu, AKOM uyudu! Vatandaşı uyarmadılar
Başta Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri olmak üzere İstanbul'un ciddi bir kısmı şiddetli yağışlarla karşı karşıya kaldı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan İstanbul'u sel götürürken, CHP'li İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un İstanbul'u uyarmak yerine, en son 5 gün önce etkinlik paylaşımı yaptığı tespit edildi.