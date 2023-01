İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

Başkan Bilgin, 24 saat esasıyla çalıştıklarını ve Türkiye’nin her noktasına ücretsiz bir şekilde cenaze nakili yaptıklarını belirterek, “Ölüm hak, her canlı her nefis ölümü tadacaktır. Bizde belediye olarak hemşerilerimizin yakınlarının vefat etmesi durumunda haber alır almaz devamlı yanlarındayız. Hemşerilerimizin zor günlerinde farklı sorunlar yaşamamaları adına cenaze hizmetleri olarak Türkiye geneline örnek olacak şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan birisi arayıp ‘benim cenazem var’ dediği andan itibaren 24 saat esasına dayanarak cenazeyi Sivas’tan Türkiye’nin her yerine ücretsiz olarak naklediyoruz. Aynı zamanda Sivaslı bir hemşerimiz başka bir ilde vefat ederse aynı şekilde cenaze nakil aracımızı göndererek bulunduğu yerden memleketine getirtiyoruz. Bunun karşılığında da hiçbir ücret istemiyoruz. Çünkü bu zor süreçte sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin yanlarında olmamız lazım. Yine bunun yanı sıra mezar yerlerimiz ücretsiz ve bundan sonrada ücretsiz olarak devam edecek” şeklinde konuştu.