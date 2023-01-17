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İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

2023-01-17 13:52:43
İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu İBB'nin hizmetlerinden memnun olmayan İstanbulluları, üzecek bir karşılaştırma Sivas'tan geldi.

#1
Foto - İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2023 yılı mezar yeri fiyatlarının üst sınırı 45 bin 260 lira olarak belirlenirken Sivas Belediyesi üstlendiği cenaze hizmetlerinde cenaze sahiplerinden kefeninden mezar yeni ve mezar taşına kadar tek kuruş ücret talep etmiyor.

#2
Foto - İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

Sivas Belediyesi cenaze hizmetleri çalışmalarıyla büyükşehir belediyelerine örnek oluyor. Sivaslı vatandaşların zor günlerinde mağduriyet yaşamaması için büyük çaba sarf eden Sivas Belediyesi, şehirlerarası cenaze nakli, taziye hizmetleri, mezar yeri ve mezar bakım ve düzenlemeleri gibi bütün hizmetleri ücretsiz olarak karşılıyor.

#3
Foto - İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hemşerilerinin en zor günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, cenaze hizmetleri anlamında hizmetlerinin ücretsiz olarak devam edeceğini söyledi.

#4
Foto - İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

Başkan Bilgin, 24 saat esasıyla çalıştıklarını ve Türkiye’nin her noktasına ücretsiz bir şekilde cenaze nakili yaptıklarını belirterek, “Ölüm hak, her canlı her nefis ölümü tadacaktır. Bizde belediye olarak hemşerilerimizin yakınlarının vefat etmesi durumunda haber alır almaz devamlı yanlarındayız. Hemşerilerimizin zor günlerinde farklı sorunlar yaşamamaları adına cenaze hizmetleri olarak Türkiye geneline örnek olacak şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan birisi arayıp ‘benim cenazem var’ dediği andan itibaren 24 saat esasına dayanarak cenazeyi Sivas’tan Türkiye’nin her yerine ücretsiz olarak naklediyoruz. Aynı zamanda Sivaslı bir hemşerimiz başka bir ilde vefat ederse aynı şekilde cenaze nakil aracımızı göndererek bulunduğu yerden memleketine getirtiyoruz. Bunun karşılığında da hiçbir ücret istemiyoruz. Çünkü bu zor süreçte sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin yanlarında olmamız lazım. Yine bunun yanı sıra mezar yerlerimiz ücretsiz ve bundan sonrada ücretsiz olarak devam edecek” şeklinde konuştu.

#5
Foto - İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

Başkan Bilgin, doğumdan ölüme kadar bütün hemşerilerinin yanlarında olduğunu ifade ederek, “Cenaze hizmetleri noktasında gerek mezar yerlerinin ücretsiz olması gerek mezarların düzenlenmesi vatandaşlarımızın geçmişine ve vefat edenlere saygılı bir şekilde hizmet eden belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Ben de tüm vefat eden hemşerilerimizin yakınlarını arayarak baş sağlığı dileyen bir belediye başkanı olarak hemşerilerimizin bu konuda ki hayır dualarını almaya çalışıyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Biz doğumdan ölüme kadar hemşerisinin yanında olan, hemşerisinin derdiyle dertlenen ve sıkıntısını çözen belediye anlayışıyla birlikte cenaze hizmetlerinde de aynı anlayışımızı kaliteyi daha da arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bir vatandaşımızın vefat etme haberi bize ulaştığı andan itibaren kefeninden, defnedilmesine, cenaze evinde ki taziye hizmetlerine kadar yanlarında olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

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