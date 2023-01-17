İstanbullular çılgına dönecek! İstanbul'da 45 bin lira, Sivas'ta ise bedava

Başkan Bilgin, doğumdan ölüme kadar bütün hemşerilerinin yanlarında olduğunu ifade ederek, “Cenaze hizmetleri noktasında gerek mezar yerlerinin ücretsiz olması gerek mezarların düzenlenmesi vatandaşlarımızın geçmişine ve vefat edenlere saygılı bir şekilde hizmet eden belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Ben de tüm vefat eden hemşerilerimizin yakınlarını arayarak baş sağlığı dileyen bir belediye başkanı olarak hemşerilerimizin bu konuda ki hayır dualarını almaya çalışıyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Biz doğumdan ölüme kadar hemşerisinin yanında olan, hemşerisinin derdiyle dertlenen ve sıkıntısını çözen belediye anlayışıyla birlikte cenaze hizmetlerinde de aynı anlayışımızı kaliteyi daha da arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bir vatandaşımızın vefat etme haberi bize ulaştığı andan itibaren kefeninden, defnedilmesine, cenaze evinde ki taziye hizmetlerine kadar yanlarında olmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.