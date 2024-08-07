  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

2024-08-07 09:52:53
İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

Avcılar-Küçükçekmece hattında aynı anda yapılan çalışmalar, sürücüleri canından bezdirdi.

#1
Foto - İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

İstanbul’da her geçen gün artan araç sayısı trafiği zamanla daha yoğun hale getiriyor. Bunun üzerine aynı anda yapılan çalışmalar nedeniyle kapatılan şeritler trafiği kaosa haline getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs yolu yenileme çalışmaları nedeniyle E-5 karayolu üzerinde Küçükçekmece’den Avcılara doğru 1 şeridi trafiğe kapattı.

#2
Foto - İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ise aynı anda yaptığı yüksek gerilim yer altı kablosu çalışması nedeniyle ise E-5 karayolunda Avcılar’dan Küçükçekmece’ye doğru yan yol üzerinde 1 şerit trafiğe kapattı. İkisinin aynı anda olması vatandaşların her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmasına neden oldu. Havadan çekilen görüntülerde ise araçların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi. Bir çok vatandaş trafik nedeniyle işe geç kaldığını ifade eti.

#3
Foto - İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

Bazıları ise trafik nedeniyle arabalarını kullanamadıklarının altını çizdi. Mega şehirde aynı anda yapılan çalışmalar, altyapı konusunda yetkililerin koordinasyon içerisinde çalışmadığı yorumlarına neden oldu.

#4
Foto - İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

Metrobüs çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşadığını ifade eden Doğan Şahin, “Metrobüsler aşırı derece bu çalışmalardan etkileniyor çok trafik oluyor. Kişi sayısı çok fazla olduğu için metrobüste bekleme süremiz arttıryor. Kendi aracım var ama trafik nedeniyle kullanamıyorum. A noktasından B noktasına gidene kadar en az 1,5 saat geçiyor. Benim için büyük bir vakit kaybı oluyor. Onun yerine evde uyumayı tercih ediyorum” diye konuştu.

#5
Foto - İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

İstanbul’da artık günün her saati trafik sorununu yaşadıklarını ifade eden Yaşar Mutlu, “Bakım onarım çalışmaları zamansın yapıldığında bizi çok kötü etkiliyor. İşe çoğu zaman arbayla değil aktarma yaparak gitmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Bugün trafik yüzünden işe gidemedim. Geç kaldığımız için çalıştığım fabrikaya almıyorlar. Bende işe gidemeden geri dönmek zorunda kaldım. Bu nedenle çok sıkıntı yaşıyoruz. Büyükçekmece’den buraya doğru 2 saate gelemedim. Yan yolda trafik çalışması olduğu için trafik uzuyor” dedi.

#6
Foto - İstanbullular canından bezdi! E-5'te trafik kaosu

Trafiğin İstanbul’un bitmeyen çilesi olduğunun altını çizen Berkan Taner, “Yol bakım çalışmaları ile birlikte trafik yoğunluğu çok fazla arttı. Bende doğru düzgün bir yol bakım çalışması yapılmıyor. En çok metrobüsü kullanan vatandaşlar bu durumdan etkileniyor. İnsanların sıcaktan iş çıkışında çileden çıkmaları normal” diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e füze yağıyor
Dünya

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail'e füze yağıyor

İsrail basının "Hizbullah son 1 saatte Golan ve Celiliye'ye doğru 40'a yakın füze ateşledi." şeklindeki haberi ajanslar 'son dakika' koduyla..
Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar
Ekonomi

Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk’tan önemli uyarı: Şirkete darbe yapmak istiyorlar

Akit TV’ye özel açıklamalarda bulunan Uşak Seramik’in İcra Kurulu Başkanı Ramazan Konuk dikkat çeken ifadeler kullandı.
ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular
Teknoloji

ASELSAN bombayı patlattı! Müthiş anlaşmayı Türkiye'ye duyurdular

ASELSAN, uluslararası bir müşteri ile kritik bir anlaşmaya imza attı. Deniz platformlarına faydalı yükler içeren imzanın boyutu ise 34,3 Mil..
Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu
Gündem

Tam da Erdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye o ülke ile birlikte sınırımıza üs kurdu

Rusya ve Suriye, Türkiye sınırında yer alan ve PKK'nın 'Kobani' olarak adlandırdığı 'Ayn el Arap'a askeri üs kurdu. Üste, Rusya'nın yanı sır..
ABD'de halkı borç batağında! Rakam giderek yükseliyor
Ekonomi

ABD'de halkı borç batağında! Rakam giderek yükseliyor

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,6 artarak 17,8 trilyon dolara çıktı.
İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!
Gündem

İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!

İsrail'e ait askeri üsleri İHA'larla vurarak siyonistlere korku salan Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, "İsrail tehlikesiyle başımızı kum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23