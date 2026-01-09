İstanbul’daki felaketin izleri fırtına dinince ortaya çıktı
İstanbul’da dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli yağış ile fırtına, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.
İstanbul’da dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyunca aralıklarla devam eden kuvvetli yağış ile fırtına, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Tuzla'da, dün kuvvetli fırtına nedeniyle alabora olan, kıyıya çarparak batan ve zarar gören teknelerin kaldırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Deniz yüzeyinde kalan ve kıyıya vuran parçaların temizliği yapılırken, hasar alan tekneler ise vinç yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.
Ayrıca dalgaların karaya getirdiği atıkların da temizlenmesi için çalışma yapılıyor.
Büyükçekmece Sahili'nde ise kıyı şeridi boyunca dalgaların taşıdığı atıklar olduğu görüldü.
Fatih ve Mimaroba mahallelerinde ise devrilen ağaçlar kaldırıldı.
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
İşte Tuzla'dan felaket manzaraları...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23