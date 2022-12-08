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Yaşam
8
İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

2022-12-08 19:27:27
İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#1
Foto - İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#2
Foto - İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#3
Foto - İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#4
Foto - İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#5
Foto - İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#6
Foto - İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

#7
Foto - İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın

İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

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