2022-12-08 19:27:27 İstanbul'daki bu güzelliğe manşeti siz atın
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
İstanbul'da dolunay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şehir hatları vapurları ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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