İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!

İstanbul Valiliği, kentte yaşanan şiddetli lodos sonrası meydana gelebilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı yayınladı.

#1
Foto - İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!

Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

#2
Foto - İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın. Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

#3
Foto - İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!

LODOS HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle Şişli'de ağaç devrildi, Sultangazi'de binanın çatısından kopan parça kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir apartmanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü. Kentte etkisini sürdüren kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde İSKİ binasının bahçesinde bulunan ağaç aşırı rüzgar nedeniyle bir aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle yolda bulunan bazı araçlar da hafif hasar aldı.

#4
Foto - İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!

Şişli Bozkurt Mahallesi Baysungur Sokak'ta bir binanın çatısından kopan parçalar etrafa savruldu. Çimen Sokak'ta ise bir inşaattan uçan demir parçanın üzerine düştüğü araçta hasar oluştu. Sultangazi'de şiddetli lodos nedeniyle yerinden çıkan klima ünitesi bina boşluğuna düştü. Çanakkale Şehitleri Caddesi'ndeki binanın çatısından kopan parça, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın önündeki sac bariyerlerin üzerine düştü.

#5
Foto - İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!

Cebeci Mahallesi'nde inşaatın çevresine yerleştirilen sac bariyerler devrilerek yola savruldu. Zabıta ekipleri bölgede önlem alırken, bazı mahalle ve sokaklarda da binalardan tuğla parçaları koparak sokağa döküldü. Avcılar Denizköşkler açıklarında şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen bir geminin kıyıya 30 metre kala manevra yaparak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.

