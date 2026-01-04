İstanbul'da zehirlenmeye karşı uyarı! Valilikten açıklama geldi!

Cebeci Mahallesi'nde inşaatın çevresine yerleştirilen sac bariyerler devrilerek yola savruldu. Zabıta ekipleri bölgede önlem alırken, bazı mahalle ve sokaklarda da binalardan tuğla parçaları koparak sokağa döküldü. Avcılar Denizköşkler açıklarında şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen bir geminin kıyıya 30 metre kala manevra yaparak kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kentte etkili olan şiddetli lodos ve fırtına, deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu.